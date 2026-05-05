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Qué se sabe de la avioneta que cayó en el chaco salteño

Investigan si existen vínculos entre este hecho y el narcotrafico en la región.

SINIESTRO. Una avioneta con matrícula boliviana se precipitó en una finca. SINIESTRO. Una avioneta con matrícula boliviana se precipitó en una finca.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia investiga la caída de una avioneta boliviana sospechada de narcotráfico ocurrida el sábado en una finca de Los Blancos, Salta, cuyos ocupantes huyeron tras el siniestro.
  • Testigos vieron huir a dos hombres armados y hallaron huellas de camionetas. Es el tercer accidente similar en seis meses en el NOA, sumándose a casos en Rosario de la Frontera y Santiago.
  • El incidente reaviva la preocupación por la falta de efectividad del sistema de radarización en el NOA y la vulnerabilidad de las fronteras ante el incremento de vuelos ilegales.
Resumen generado con IA

La caída de una avioneta en un lejano paraje salteño volvió a generar preocupación en el NOA. Las autoridades sospechan que la nave habría transportado droga, ya que fue encontrada abandonada y sus ocupantes desaparecieron sin dejar rastro alguno.

El sábado a la madrugada, una avioneta con matrícula boliviana se precipitó en una finca ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, localidad que se encuentra en el Chaco salteño, muy cerca de la frontera con Formosa.

Los lugareños denunciaron el caso y dos vaqueanos informaron que habían visto escapar del lugar a dos hombres armados. Los uniformados, debido al estado de los caminos de la zona, recién pudieron confirmar la versión el sábado pasadas las 18. Los informes preliminares dan cuenta de que la nave no tenía drogas, que los ocupantes habían desaparecido y que en el sitio había huellas de camionetas.

Otros siniestros

En seis meses, ya se registraron tres siniestros de avionetas que supuestamente transportaban droga. El primero ocurrió en noviembre de 2025 en un campo de Rosario de la Frontera, donde se secuestraron más de 360 kilos de cocaína. En marzo hubo otro caso en la localidad de San José de Boquerón, una zona cercana a la triple frontera entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero. La nave era piloteada por un habitante de la localidad de Joaquín V. González que, según dijo, debió realizar un aterrizaje de emergencia por fallas mecánicas. Ahora se registró este caso.

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En los dos últimos accidentes, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar si eran vuelos declarados y qué transportaban. Los percances ocurrieron cuando en el NOA se habla sobre la falta de efectividad del sistema de radarización que busca controlar los cielos.

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