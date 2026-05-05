Qué se sabe de la avioneta que cayó en el chaco salteño

Otros siniestros

En seis meses, ya se registraron tres siniestros de avionetas que supuestamente transportaban droga. El primero ocurrió en noviembre de 2025 en un campo de Rosario de la Frontera, donde se secuestraron más de 360 kilos de cocaína. En marzo hubo otro caso en la localidad de San José de Boquerón, una zona cercana a la triple frontera entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero. La nave era piloteada por un habitante de la localidad de Joaquín V. González que, según dijo, debió realizar un aterrizaje de emergencia por fallas mecánicas. Ahora se registró este caso.