Atlético Tucumán volvió al triunfo y se prende en la cima de la Liga Tucumana

El “decano”, dirigido por Roy González, venció por 1 a 0 a Sportivo Guzmán en la cancha de San Jorge y no solo sumó tres puntos vitales, sino que además le quitó el invicto a uno de los protagonistas del grupo. El único gol del partido llegó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Comán definió una jugada que terminó marcando el desarrollo del encuentro.