Atlético Tucumán volvió al triunfo y se prende en la cima de la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 1-0 a Sportivo Guzmán en la cuarta fecha del Torneo Apertura local. Con gol de Coman, el Decano cortó su mala racha y alcanzó la cima de la Zona B.
- El equipo de Roy González resistió con nueve jugadores tras sufrir dos expulsiones. Este triunfo rompió el invicto del rival y generó un triple empate en el liderazgo del grupo.
- La victoria posiciona a Atlético ante el próximo duelo con Amalia y el clásico pendiente con San Martín, cruces determinantes para definir la clasificación en una zona muy ajustada.
En una jornada importante del Torneo Apertura “Martín Machete Robles”, Atlético logró un triunfo clave por la cuarta fecha que le permitió cortar una racha negativa y reacomodarse en una Zona B cada vez más pareja.
El “decano”, dirigido por Roy González, venció por 1 a 0 a Sportivo Guzmán en la cancha de San Jorge y no solo sumó tres puntos vitales, sino que además le quitó el invicto a uno de los protagonistas del grupo. El único gol del partido llegó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Comán definió una jugada que terminó marcando el desarrollo del encuentro.
El partido tuvo un final complejo para Atlético, que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Gabriel Romano y Saúl Herrera, sancionadas por el árbitro Sebastián D’Arpino. Sin embargo, el equipo mostró carácter, orden defensivo y una gran resistencia para sostener la ventaja hasta el final, logrando un triunfo de alto valor por el contexto y las dificultades.
Con este resultado, la Zona B quedó muy ajustada. San Antonio, San Martín y Atlético Tucumán comparten el liderazgo con 7 puntos, en un grupo donde cada fecha empieza a ser determinante. Además, el “decano” aún tiene pendiente el clásico frente a San Martín, un duelo que puede ser clave para la definición de la zona.
Mientras tanto, el torneo continúa con la quinta fecha, que se disputa entre miércoles y jueves en los grupos B, C e interzonal, con varios encuentros destacados.
El miércoles se abrirá la programación con Tucumán Central frente a Argentinos del Norte por el Grupo B. En el Grupo C se destaca el choque de invictos entre Atlético Concepción y Unión del Norte, además de los cruces Garmendia FC ante Lastenia y San Juan frente a Cruz Alta. En el interzonal, San Lorenzo de Delfín Gallo se medirá con San Martín, en un partido que genera gran expectativa.
El jueves continuará la actividad con el Grupo B en foco: Amalia enfrentará a Atlético Tucumán, mientras que Sportivo Guzmán recibirá a San Antonio en un duelo clave por la cima. El Grupo C también completará su programación, cerrando una fecha que puede empezar a perfilar candidatos en varias zonas.
De esta manera, el torneo sigue mostrando paridad, resultados ajustados y una lucha intensa en cada grupo, donde cada punto empieza a tener un peso decisivo en el camino hacia la clasificación.