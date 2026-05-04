De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

Le bajó la espuma

Fiel a su estilo, el “Loco” Díaz entregó una declaración disruptiva ante el clima festivo que se vivía en la antesala del vestuario visitante, y también cuentan que se vivió en el micro que los sacó del estadio, con música y cantos que hacía más de un año no se escuchaban tras una excursión a rodeo ajeno. “No hay nada que festejar, es lamentable todo lo que hicimos. Fue un torneo malísimo, terminamos en el puesto 13 entre 15 equipos, es difícil festejar hoy”, lanzó de manera tajante. “Estamos en deuda con la gente y los dirigentes, que hacen un gran esfuerzo y nosotros en la cancha no estamos bien, hay un montón de cosas que corregir”, agregó el delantero, autocrítico.