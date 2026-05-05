Muestra sobre historias de familia: “Fragmentos” de la realidad en el teatro Alberdi

La práctica es fundamental para el desarrollo de lo artístico entre quienes están aprendiendo una disciplina. Y compartir lo experimentado con el público complementa necesariamente el panorama del aprendizaje. Así lo vivirán los alumnos que entraron el año pasado a la Licenciatura en Fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, cuando expongan las primeras imágenes de su cursado en la Cátedra Fotografía 1 desde las 18 en el hall del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). La muestra estará abierta los días que haya función en las salas de ese complejo, con acceso libre y gratuito. Se solicita colaborar con alimentos no perecederos para una alumna de esa casa de estudios y para los demás habitantes de León Rougés.
El objetivo pedagógico es que los 16 ingresantes tomen contacto con lo que van a producir durante el cursado y conozcan a sus pares de segundo año. En la muestra se podrá apreciar imágenes sobre temas cotidianos en retratos, dípticos o desplegados en una historia con tres fotos, con técnicas especiales. Parte del material surgió de las historias familiares y de personas conocidas, para hablar de su superación y compromiso; además fue producido en formato intercátedra con la Licenciatura en Teatro (con la materia de trabajo vocal que estaba a cargo de Silvia Quírico) y en el ensayo de la obra dirigida por Patricia Sabbag de Danza Contemporáneo II, con la obra “Bolero”, de Maurice Ravel y la Misa Criolla de Ariel Ramírez, en una creación conjunta de docentes de las carreras de Danza Clásica y Contemporánea de la facultad.
El equipo docente está integrado por Margarita Fuentes, Luis Collados y Ángel Fisicaro; mientras que los expositores son Alicia Ana Milagro Campero, Yenifer Fabiola Condorí, Jimena Ariana González, Marina Anahí Gómez, Cynthia Gómez Mendoza, Micaela Agostina Ibarra, Alejandra del Valle Ibarra, Edgardo César Jassán, Micaela Agostina Mena, Ivana Geraldine Medina, Lautaro Gabriel Molina, Ezequiel Olea, Ariatna Magalí del Valle Pachao, Valeria Valentina Rivas, María Verónica Robledo, Sofía Rojas y Graciela de los Ángeles Vidaechea.
Fibras muy profundas
“Estas imágenes tocan fibras muy profundas. Son historias de trabajadores y trabajadoras que, en su mayoría, son sus padres o familiares. Ponen el valor la resiliencia de quienes les dieron educación gracias a su esfuerzo. Además, ponen en valor el trabajo de ellos, de los estudiantes y de los docentes”, afirma Fuentes.
El proceso creativo comenzó con una entrevista o investigación sobre un realizador de la provincia o del país, “que nos puso al tanto de lo que significa la profesión, nos regaló su tiempo y nos compartió su experiencia y sus consejos”. En la lista figuran Pablo Masino, Julio Pantoja, Ángeles Merchán, Leando Zerda, Vero Medrano, Abigail Orrillo, Hugo Mirabal, Alejandrina Servetto Aráoz, Marcos Zimmerman y Diego Aráoz de LA GACETA. También se abordaron las obras de Rodrigo Abd, Sara Facio y Horacio Cóppola y se estableció contacto con los alumnos del año anterior, lo que permitió proyectar lo que se iba a enseñar y cómo llevar esa información a la cámara.
En las imágenes que se verán aparecen los movimientos congelados que permiten imaginar la continuidad del gesto escénico en un ensayo de ballet y de teatro; el retrato impactado por la luz que se filtra por una ventana; un rostro complejo o sólo parte de él; el diálogo temporal que pasa de una foto a la siguiente del mismo personaje y la cotidianeidad del trabajo doméstico o de una profesión manual, desplegados desde el uso del blanco y negro o del color, según cada propuesta y elección. Así, comenzar a andar un recorrido donde la técnica y el arte se vinculan y retroalimentan de forma natural en la decisión de qué es lo que se quiere contar ante la mirada del otro.