Muestra sobre historias de familia: “Fragmentos” de la realidad en el teatro Alberdi

El objetivo pedagógico es que los 16 ingresantes tomen contacto con lo que van a producir durante el cursado y conozcan a sus pares de segundo año. En la muestra se podrá apreciar imágenes sobre temas cotidianos en retratos, dípticos o desplegados en una historia con tres fotos, con técnicas especiales. Parte del material surgió de las historias familiares y de personas conocidas, para hablar de su superación y compromiso; además fue producido en formato intercátedra con la Licenciatura en Teatro (con la materia de trabajo vocal que estaba a cargo de Silvia Quírico) y en el ensayo de la obra dirigida por Patricia Sabbag de Danza Contemporáneo II, con la obra “Bolero”, de Maurice Ravel y la Misa Criolla de Ariel Ramírez, en una creación conjunta de docentes de las carreras de Danza Clásica y Contemporánea de la facultad.