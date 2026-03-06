Secciones
El Teatro Alberdi reabre su temporada con cuatro puestas convocantes

La Orquesta Sinfónica de la UNT y el Kpop desembarcarán en la Sala Mayor del Alberdi en marzo.

La sinfónica clásica y el pop coreano tendrán lugar en el Teatro Alberdi.
Hace 2 Hs

Después de algunos meses de actividades detrás de las bambalinas, el Teatro Alberdi volverá a levantar los telones de sus salas. Para este mes ya se anunciaron cuatro presentaciones destinadas a diferentes públicos. La cartelera ya está publicada y a la espera de los firmes espectadores tucumanos.

Teatro Alberdi: una búsqueda de respuestas a temas acuciantes

El reinicio de la temporada será este viernes 6 a las 21:30 en la esquina de Jujuy y Crisóstomo Álvarez. La orquesta sinfónica de la universidad Nacional de Tucumán estará a cargo del concierto “Maestro y Discípulo: Schumann y Brahms”, un programa que según Medios UNT celebrará la conexión artística entre dos compositores destacados del romanticismo alemán.

En esta oportunidad, la puesta en escena estará a cargo del maestro Roberto Buffo. También habrá una participación especial de una de las integrantes de la orquesta. La pianista Laura Oppedisano tendrá su momento de solista arriba del escenario.

Cartelera del Teatro Alberdi 2026

Pero esa no será la única propuesta que agasaje a los tucumanos en marzo porque el próximo viernes 13 a las 21:30 la Sala Mayor volverá a vestirse de gala. En un repertorio musical, la Orquesta Sinfónica de la UNT y el Ballet de la Sociedad Española se unirán para poner sobre las tablas “España real e imaginaria”.  La presentación estará a cargo de la directora del ballet Sandra Maldonado y el maestro Roberto Buffo que también estará al piano. Como solista participará el joven guitarrista tucumano Santiago Nieva Mora.

El Alberdi no dejará pasar la oportunidad de atraer a un público más joven. De la mano de las tendencias actuales, la temática del pop coreano llegará a la Sala Mayor. El sábado 21 de marzo se presentará el musical “Gladiadoras K-Pop - Golden Hours” a las 18; y, el jueves 26, “Cazadoras de Demonios - Mundo Kpop” a las 19.

Las entradas para todas las presentaciones están a la venta en la web del teatro o en las boleterías que atienden los días jueves y viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 desde el 12 de marzo. El sitio web para  conseguir un ticket es www.teatroalberdi.entradanet.com.

