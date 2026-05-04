Galperin le respondió a Coscu y profundizó la polémica por las jubilaciones

Resumen para apurados
- Marcos Galperin y Coscu cruzaron fuertes críticas en X por la situación de los jubilados en Argentina, tras una polémica reacción del empresario a un testimonio sobre la crisis.
- El cruce surgió por un video de una mujer sin aportes que no puede pagar sus remedios. Galperin afirmó que sin empleo formal no se es jubilado, lo que causó el repudio de Coscu.
- El hecho expone la polarización social sobre el trabajo no remunerado de las amas de casa y la influencia de las figuras de alto perfil en la agenda pública y económica del país.
El cruce entre Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y el streamer Coscu, nombre artístico de Martín Pérez Disalvo, escaló en las últimas horas y se instaló en el centro de la conversación pública en Argentina, en medio de una fuerte polémica por la situación de los jubilados.
La discusión se originó tras la viralización de un recorte televisivo emitido por Todo Noticias, en el que una mujer mayor relataba las dificultades que enfrenta para cubrir sus gastos mensuales con su haber jubilatorio. En la entrevista, la protagonista explicó que el costo de los medicamentos impacta directamente en su economía y que necesita ayuda de sus hijos para sostenerse. También señaló que nunca tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.
El video fue difundido en la red social X por la cuenta de Mati Smith (@Trumperizar), acompañado por un texto crítico que rápidamente sumó miles de visualizaciones. Sobre esa publicación, Galperin reaccionó el 3 de mayo con un emoji de “carita sonriente”, un gesto que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la mujer.
La reacción del empresario, cuya fortuna personal supera los U$S 7.500 millones y lo ubica como el segundo argentino más rico según Forbes, generó cuestionamientos inmediatos. Entre ellos, el de Coscu, quien le respondió de manera directa: “Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa...”.
El mensaje del streamer reflejó el tono de indignación que predominó en gran parte de las respuestas y puso el foco en el rol histórico de las amas de casa, muchas veces sin reconocimiento formal en el sistema previsional. Su publicación tuvo un alto nivel de repercusión, con más de 29 mil “me gusta” y cientos de comentarios.
Lejos de diluirse, la discusión se profundizó cuando Coscu volvió a expresarse con un segundo mensaje, en el que reforzó su crítica: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”.
En ese contexto, Galperin redobló su postura con una afirmación que volvió a encender el debate: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, escribió en su cuenta de X.
El intercambio dejó expuestas miradas contrapuestas sobre el sistema previsional, el valor del trabajo no remunerado y la responsabilidad de las figuras públicas en el debate social. La situación de la mujer que protagonizó el video funcionó como disparador de una discusión más amplia sobre el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto económico complejo.
El episodio también evidenció la velocidad con la que una interacción en redes sociales puede escalar y convertirse en un tema de impacto mediático, involucrando a referentes de alto perfil y generando tendencia en plataformas digitales.
A lo largo de la jornada, miles de usuarios, periodistas y figuras públicas sumaron sus opiniones, alimentando un debate que trascendió el ámbito virtual y se instaló en la agenda política y social. La polémica puso nuevamente en primer plano la tensión en torno a la distribución de la riqueza, el reconocimiento del trabajo doméstico y el rol de quienes tienen visibilidad e influencia en la esfera pública.