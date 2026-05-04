Galperin le respondió a Coscu y profundizó la polémica por las jubilaciones

La discusión se originó tras la viralización de un recorte televisivo emitido por Todo Noticias, en el que una mujer mayor relataba las dificultades que enfrenta para cubrir sus gastos mensuales con su haber jubilatorio. En la entrevista, la protagonista explicó que el costo de los medicamentos impacta directamente en su economía y que necesita ayuda de sus hijos para sostenerse. También señaló que nunca tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.