Coscu cruzó a Galperin: “La persona más rica del país riéndose de una jubilada a la que no le alcanza para los remedios”

El video que circuló por redes sociales fue emitido originalmente por Todo Noticias, donde una mujer mayor contó en cámara que no podía afrontar los gastos mensuales con su haber jubilatorio. La entrevistada explicó que el precio de los medicamentos la afectaba de manera directa y que necesitaba la ayuda de sus hijos para sostenerse. Además, aclaró que nunca tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.