Secciones
DeportesFútbol

Boca ya está en Guayaquil: recibimiento multitudinario, toque de queda y equipo definido para enfrentar a Barcelona

El "Xeneize" llegó a Ecuador para un duelo clave ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. Con la baja de Adam Bareiro, el equipo de Claudio Úbeda apuesta por Milton Giménez en un contexto marcado por la inseguridad en Guayaquil.

Boca llegó a Ecuador. Boca llegó a Ecuador.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors arribó este lunes a Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC por la Copa Libertadores, buscando un triunfo clave para mejorar su posición en la tabla del Grupo D.
  • Bajo un toque de queda local por inseguridad, el DT Úbeda confirmó a Milton Giménez en reemplazo del suspendido Bareiro, tras un recibimiento multitudinario de la hinchada.
  • El triunfo consolidará a Boca previo a octavos, donde asoma Huracán como rival. La crisis interna de Barcelona SC plantea un escenario que el Xeneize debe aprovechar para clasificar.
Resumen generado con IA

Boca ya pisa suelo ecuatoriano. El plantel llegó el lunes por la tarde a Guayaquil para afrontar un partido determinante ante Barcelona SC por la Copa Libertadores, en un contexto que combina clima caliente en lo futbolístico y un escenario delicado en lo social.

El arribo fue multitudinario. Cientos de hinchas esperaron al equipo en el hotel y los jugadores respondieron con un gesto: se acercaron a saludar, a firmar autógrafos y a agradecer el apoyo en la previa de un partido clave. La escena contrastó con el contexto general de la ciudad, que atraviesa un “estado de alarma” por cuestiones de seguridad.

En Guayaquil rige un toque de queda nocturno dispuesto por el gobierno ecuatoriano, una medida que obliga a reorganizar la logística y a extremar precauciones. Aun así, la delegación mantiene su hoja de ruta: entrenará por la tarde para ultimar detalles antes del encuentro.

En lo futbolístico, el equipo tiene una baja sensible. Adam Bareiro no estará disponible por suspensión tras su expulsión en el partido ante Cruzeiro en Brasil. Su lugar, todo indica, será ocupado por Milton Giménez, que atraviesa un buen momento y le permite al cuerpo técnico sostener el esquema de doble centrodelantero junto a Miguel Merentiel.

La decisión también explica la situación de Exequiel Zeballos. El “Changuito” viene mostrando un nivel alto, pero en este caso corre desde atrás por una cuestión táctica: su ingreso implicaría resignar una referencia de área, algo que el equipo no quiere perder en un partido de estas características.

Así, el once que se perfila para salir a la cancha tendría a Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Merentiel y Giménez.

El contexto deportivo es claro: Boca necesita ganar. Tras quedar segundo en el Grupo D, los tres puntos son fundamentales para acomodarse en la tabla y encarar con mejores perspectivas la recta final de la fase.

Del otro lado, el panorama tampoco es sencillo. Barcelona SC llega envuelto en tensión, con cuestionamientos de sus hinchas tras un empate reciente y versiones de conflictos internos en el club. Un escenario que puede jugar a favor o en contra, según cómo se desarrolle el partido.

Mientras tanto, el Xeneize también empieza a proyectar lo que viene. Con la fase regular del torneo local ya cerrada, en el horizonte aparece un posible cruce ante Huracán en los octavos de final, un rival con un condimento especial por la presencia de Diego Martínez, ex entrenador del club.

Pero antes de eso, todo pasa por Guayaquil. Por una noche de Copa en la que Boca se juega más que tres puntos: se juega posicionarse, sostener su idea y dar un paso firme en un terreno siempre exigente.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa Libertadores de AméricaAdam BareiroClaudio ÚbedaBarcelona de Ecuador
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
1

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
3

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas
4

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
5

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Día mundial de la libertad de prensa
5

Día mundial de la libertad de prensa

Más Noticias
Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios