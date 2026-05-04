Boca ya está en Guayaquil: recibimiento multitudinario, toque de queda y equipo definido para enfrentar a Barcelona
El "Xeneize" llegó a Ecuador para un duelo clave ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. Con la baja de Adam Bareiro, el equipo de Claudio Úbeda apuesta por Milton Giménez en un contexto marcado por la inseguridad en Guayaquil.
Resumen para apurados
- Boca Juniors arribó este lunes a Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC por la Copa Libertadores, buscando un triunfo clave para mejorar su posición en la tabla del Grupo D.
- Bajo un toque de queda local por inseguridad, el DT Úbeda confirmó a Milton Giménez en reemplazo del suspendido Bareiro, tras un recibimiento multitudinario de la hinchada.
- El triunfo consolidará a Boca previo a octavos, donde asoma Huracán como rival. La crisis interna de Barcelona SC plantea un escenario que el Xeneize debe aprovechar para clasificar.
Boca ya pisa suelo ecuatoriano. El plantel llegó el lunes por la tarde a Guayaquil para afrontar un partido determinante ante Barcelona SC por la Copa Libertadores, en un contexto que combina clima caliente en lo futbolístico y un escenario delicado en lo social.
El arribo fue multitudinario. Cientos de hinchas esperaron al equipo en el hotel y los jugadores respondieron con un gesto: se acercaron a saludar, a firmar autógrafos y a agradecer el apoyo en la previa de un partido clave. La escena contrastó con el contexto general de la ciudad, que atraviesa un “estado de alarma” por cuestiones de seguridad.
En Guayaquil rige un toque de queda nocturno dispuesto por el gobierno ecuatoriano, una medida que obliga a reorganizar la logística y a extremar precauciones. Aun así, la delegación mantiene su hoja de ruta: entrenará por la tarde para ultimar detalles antes del encuentro.
En lo futbolístico, el equipo tiene una baja sensible. Adam Bareiro no estará disponible por suspensión tras su expulsión en el partido ante Cruzeiro en Brasil. Su lugar, todo indica, será ocupado por Milton Giménez, que atraviesa un buen momento y le permite al cuerpo técnico sostener el esquema de doble centrodelantero junto a Miguel Merentiel.
La decisión también explica la situación de Exequiel Zeballos. El “Changuito” viene mostrando un nivel alto, pero en este caso corre desde atrás por una cuestión táctica: su ingreso implicaría resignar una referencia de área, algo que el equipo no quiere perder en un partido de estas características.
Así, el once que se perfila para salir a la cancha tendría a Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Merentiel y Giménez.
El contexto deportivo es claro: Boca necesita ganar. Tras quedar segundo en el Grupo D, los tres puntos son fundamentales para acomodarse en la tabla y encarar con mejores perspectivas la recta final de la fase.
Del otro lado, el panorama tampoco es sencillo. Barcelona SC llega envuelto en tensión, con cuestionamientos de sus hinchas tras un empate reciente y versiones de conflictos internos en el club. Un escenario que puede jugar a favor o en contra, según cómo se desarrolle el partido.
Mientras tanto, el Xeneize también empieza a proyectar lo que viene. Con la fase regular del torneo local ya cerrada, en el horizonte aparece un posible cruce ante Huracán en los octavos de final, un rival con un condimento especial por la presencia de Diego Martínez, ex entrenador del club.
Pero antes de eso, todo pasa por Guayaquil. Por una noche de Copa en la que Boca se juega más que tres puntos: se juega posicionarse, sostener su idea y dar un paso firme en un terreno siempre exigente.