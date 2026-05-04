Boca ya está en Guayaquil: recibimiento multitudinario, toque de queda y equipo definido para enfrentar a Barcelona

El arribo fue multitudinario. Cientos de hinchas esperaron al equipo en el hotel y los jugadores respondieron con un gesto: se acercaron a saludar, a firmar autógrafos y a agradecer el apoyo en la previa de un partido clave. La escena contrastó con el contexto general de la ciudad, que atraviesa un “estado de alarma” por cuestiones de seguridad.