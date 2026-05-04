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El polémico gesto de Lewis Hamilton tras el toque con Franco Colapinto que encendió Miami

El incidente ocurrió en la largada del Gran Premio de Miami y dejó daños en ambos autos. El piloto de Ferrari apuntó contra el argentino tras el cruce en plena carrera.

Colapinto y Hamilton protagonizaron un toque en las primeras vueltas del GP de Miami. Colapinto y Hamilton protagonizaron un toque en las primeras vueltas del GP de Miami.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lewis Hamilton y Franco Colapinto chocaron este domingo en la largada del GP de Miami. El incidente en la curva 11 dañó ambos autos y generó un airado reclamo del británico.
  • El roce provocó que Hamilton perdiera medio segundo por vuelta, mientras que Colapinto sufrió daños traseros. Hamilton expresó su frustración con un gesto durante un sobrepaso.
  • Pese a la tensión en pista y el impacto en los puntos, la relación personal entre ambos pilotos no se vería afectada. El incidente marcó el desarrollo de la carrera en Florida.
Resumen generado con IA

El Gran Premio de Miami tuvo un arranque caliente. En la curva 11 del trazado, un toque entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto encendió la primera gran polémica de la carrera y condicionó el rendimiento de ambos pilotos desde las primeras vueltas.

El incidente se produjo en el inicio, en medio del pelotón y con poco margen de maniobra. El contacto dejó secuelas visibles en los dos monoplazas y abrió un capítulo de tensión que se extendió durante la competencia.

Hamilton no ocultó su malestar. En uno de los momentos posteriores, cuando volvió a encontrarse con Colapinto en pista, el británico levantó el dedo índice en señal de protesta mientras el argentino lo superaba por el carril derecho. Un gesto claro, directo, que reflejó su frustración por lo ocurrido.

El impacto tuvo consecuencias concretas en su rendimiento. El siete veces campeón del mundo, ahora piloto de Ferrari, explicó que el daño en su auto le hizo perder alrededor de medio segundo por vuelta. Una diferencia significativa en el ritmo de carrera que lo obligó a cambiar su enfoque. “Conducía sin ningún propósito”, reconoció, dejando en claro que su objetivo pasó a ser simplemente rescatar la mayor cantidad de puntos posible.

Del otro lado, Colapinto tampoco salió ileso. El argentino sufrió daños en la parte trasera derecha de su monoplaza, lo que afectó su rendimiento a lo largo de la prueba. Aun así, logró mantenerse en carrera e incluso, en un tramo, rodó a una distancia de entre ocho y nueve segundos respecto de Hamilton.

Más allá del cruce en pista y el gesto de enojo, el episodio no alteraría la relación entre ambos. Según trascendió, mantienen un vínculo cercano y de respeto que no se vería afectado por un incidente propio de la competencia.

El choque se dio en un contexto particular para Hamilton, que llegaba a Miami con buenas sensaciones tras un inicio sólido en las sesiones previas. Sin embargo, el contacto en la curva 11 cambió su carrera desde el arranque y lo dejó condicionado hasta la bandera a cuadros.

En una Fórmula 1 donde cada detalle cuenta, el toque entre el británico y el argentino no solo marcó el desarrollo de la carrera, sino que dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana.

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