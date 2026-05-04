El polémico gesto de Lewis Hamilton tras el toque con Franco Colapinto que encendió Miami

El impacto tuvo consecuencias concretas en su rendimiento. El siete veces campeón del mundo, ahora piloto de Ferrari, explicó que el daño en su auto le hizo perder alrededor de medio segundo por vuelta. Una diferencia significativa en el ritmo de carrera que lo obligó a cambiar su enfoque. “Conducía sin ningún propósito”, reconoció, dejando en claro que su objetivo pasó a ser simplemente rescatar la mayor cantidad de puntos posible.