Detuvieron en La Plata a una mujer que filmó a su bebé jugando con un arma y lo subió a redes

Resumen para apurados
- La policía detuvo en La Plata a Brisa Rodríguez tras filmar y publicar un video de su bebé jugando con un revólver. El arresto ocurrió tras una investigación iniciada de oficio.
- Durante el allanamiento en Ringuelet, los efectivos secuestraron armas, municiones y estupefacientes. Además de la madre, otros dos familiares fueron arrestados en el operativo.
- La causa incluye cargos por tenencia de drogas y armas. El servicio de Niñez y Adolescencia intervendrá para evaluar la seguridad del menor y su entorno familiar inmediato.
Una mujer de 24 años fue detenida en La Plata luego de que se viralizara un video en el que se ve a su bebé manipulando un arma como si fuera un juguete. Las imágenes, que habían sido grabadas por la propia madre y publicadas en Instagram, derivaron en una intervención policial de oficio.
El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Ringuelet. En la filmación, la mujer, identificada como Brisa Rodríguez y conocida en el barrio como “La Tumba” por sus antecedentes penales, registra la escena mientras el niño, sentado en una sillita para comer, juega con un revólver.
“¿Qué tenés ahí? La está acomodando. ¡Sacala, sacala. Esoooo! ¿Para quién es esa, pa’ los giles? A ver, mostrá qué tenés ahí”, se la escucha decir durante el video, que comenzó a circular el 24 de abril y encendió las alarmas.
A partir de la viralización, la Policía inició una investigación de oficio que quedó en manos de la UFI N°17 de La Plata, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo. La fiscala ordenó un allanamiento en el domicilio de la mujer.
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 2ª, quienes detuvieron a Rodríguez y a otros dos integrantes de su familia que se encontraban en el lugar.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver negro sin marca ni número de serie, que tenía tres municiones colocadas, una munición calibre 32, una réplica de revólver gris, 297 gramos de marihuana y 2,5 gramos de cocaína distribuidos en nueve envoltorios.
La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y, además, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de drogas.
En paralelo, intervino el servicio de Niñez y Adolescencia de La Plata, que realizará una entrevista con la madre del niño para evaluar la situación familiar.