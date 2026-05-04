Pablo de Muner fue anunciado como nuevo técnico de Godoy Cruz

Godoy Cruz confirmó oficialmente la llegada de Pablo de Muner como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador iniciará una nueva etapa al frente del “Tomba”, con el objetivo de encaminar al equipo en sus próximos compromisos en la Primera Nacional.
De Muner cuenta con una trayectoria importante dentro del fútbol argentino. Entre sus pasos más destacados aparece su ciclo en San Martín, donde dejó una huella fuerte y fue protagonista en la Primera Nacional. Además, también dirigió a Defensa y Justicia, entre otros clubes del país.
Su recorrido no se limita al ámbito local. El entrenador también sumó experiencia internacional en Chile, Paraguay, Perú y Colombia, lo que le permitió ampliar su perfil y adaptarse a distintos contextos competitivos.
“Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso”, publicó Godoy Cruz en el comunicado con el que hizo oficial su llegada.