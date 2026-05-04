Secciones
DeportesFútbol

Pablo de Muner fue anunciado como nuevo técnico de Godoy Cruz

El ex entrenador de San Martín asumirá la conducción del plantel profesional del “Expreso” tras su paso por distintos clubes del fútbol argentino y del exterior.

Pablo de Muner, ex entrenador de San Martín. Pablo de Muner, ex entrenador de San Martín.
Hace 1 Hs

Godoy Cruz confirmó oficialmente la llegada de Pablo de Muner como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador iniciará una nueva etapa al frente del “Tomba”, con el objetivo de encaminar al equipo en sus próximos compromisos en la Primera Nacional.

De Muner cuenta con una trayectoria importante dentro del fútbol argentino. Entre sus pasos más destacados aparece su ciclo en San Martín, donde dejó una huella fuerte y fue protagonista en la Primera Nacional. Además, también dirigió a Defensa y Justicia, entre otros clubes del país.

Su recorrido no se limita al ámbito local. El entrenador también sumó experiencia internacional en Chile, Paraguay, Perú y Colombia, lo que le permitió ampliar su perfil y adaptarse a distintos contextos competitivos.

“Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso”, publicó Godoy Cruz en el comunicado con el que hizo oficial su llegada.

Temas Club Deportivo Godoy CruzPablo de MunerSan Martín de TucumánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
1

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
3

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
4

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
5

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Día mundial de la libertad de prensa
5

Día mundial de la libertad de prensa

Más Noticias
Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios