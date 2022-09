En San Martín, Moisello le contestó a De Muner: “Hay cosas de las que no se hablan, como quemar a un jugador"

Una de esas condiciones era que la dirigencia debía traer un 9 “de jerarquía”, cosa que no sucedió. De hecho, terminó llegando un arquero (Nelson Insfrán). “Yo en ese momento no estaba de acuerdo y que no necesitaba un arquero, ya tenía a Darío Sand", dijo. "A partir de ahí la prioridad es la que tiene todo entrenador al inicio de la temporada que hace 18 meses que yo estoy en el club y no se ha podido cumplir que tiene que ver con una posición clave en la categoría, un 9 de jerarquía. La gente lo intentó, pero la realidad es que nunca lo tuvimos".