El peligro que esconde tu termo: pérdida de visión, tapones disparados y 8 millones de unidades retiradas

Resumen para apurados
- La marca Thermos retiró 8 millones de productos en EE.UU. tras reportes de tres personas con pérdida de visión por tapones que salieron disparados por un fallo de fabricación.
- El defecto radica en la falta de una válvula de alivio, lo que acumula presión interna. Las unidades afectadas se vendieron entre 2008 y 2024 en grandes tiendas y canales digitales.
- Las autoridades exigen dejar de usar estos modelos y solicitar reemplazos. El caso resalta la importancia de la seguridad en objetos cotidianos y el control de la presión interna.
La reconocida marca Thermos, de manera voluntaria, dejó de comercializar algunos de sus modelos de botellas térmicas en Estados Unidos. La acción se produjo luego de que se reportaran que tres personas sufrieron pérdida permanente de visión en un ojo por un defecto en sus unidades.
Lo dispuso la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos ante el defecto de fabricación. El fabricante aproximadamente sacó de circulación 5,8 millones de tarros para alimentos y 2,3 millones de botellas térmicas. En específico, el fallo se identificó en la falta de una válvula de alivio. Esa carencia, generó una peligrosa acumulación de presión en el interior del envase.
Los detalles
De acuerdo con el aviso oficial, si alimentos o bebidas perecederas se almacenan durante un período prolongado, el tapón puede salir disparado con fuerza al momento de abrir el termo. En total, se recibieron 27 reportes de usuarios que fueron golpeados por el tapón, varios de los cuales necesitaron atención médica.
Los termos retirados fueron vendidos entre marzo de 2008 y julio de 2024 en tiendas físicas y en línea de grandes cadenas minoristas, así como a través de plataformas de comercio electrónico, por un precio aproximado de 30 dólares.
Las autoridades, lógicamente, recomendaron a los consumidores dejar de usar los productos y comunicarse para recibir un reemplazo gratuito o un tapón con sistema de alivio de presión, según el modelo. En algunos casos, incluso, se solicita a los usuarios desechar el tapón defectuoso y enviar una imagen como comprobante, mientras que en otros se requiere la devolución completa del envase mediante una etiqueta de envío prepagada.
Recaudos
A continuación una guía práctica de prevención para evitar que un objeto cotidiano se convierta en un riesgo para la salud ocular o física:
1- Verificación de cierres y válvulas: Antes de cada uso, asegurar que la tapa y el tapón cebador cierren perfectamente. Los defectos de fabricación en las roscas son la principal causa de que la presión del vapor "dispare" componentes hacia el rostro del usuario.
2- Nunca exceder el límite de llenado: Dejar siempre un espacio de aire (al menos un par de centímetros) entre el líquido y el tapón. Esto permite que la presión del vapor se distribuya y no fuerce directamente el mecanismo de cierre.
3- Control de la temperatura del agua: Evitar verter agua en punto de ebullición si el termo no lo especifica. El exceso de vapor aumenta la presión interna exponencialmente, incrementando el riesgo de fallos en las juntas.
4- Inspección tras caídas o golpes: Si el termo se golpea, revisar inmediatamente si hay grietas o si el ruido interno cambió. Un golpe puede comprometer la integridad del vacío o debilitar las piezas de plástico que retienen la presión.
5- Limpieza sin químicos corrosivos: Usar sólo detergentes neutros. Los químicos fuertes pueden degradar los sellos de silicona o el plástico de la tapa, volviéndolos quebradizos y propensos a romperse bajo presión.
6- Evitar el uso de objetos metálicos internos: Al limpiar el interior, no uses cepillos de alambre o cucharas metálicas que puedan rayar el acero o el vidrio (en termos antiguos), ya que las microfisuras son puntos de falla estructural.
7- Atención a las alertas de retiro: Como demuestra el caso de las unidades retiradas masivamente, es vital registrar los productos o revisar periódicamente los sitios de defensa del consumidor para saber si el modelo tiene un defecto de fábrica conocido.
8- No usar para bebidas gaseosas o fermentadas: La acumulación de gas genera una presión para la que la mayoría de los termos no están diseñados, lo que puede provocar una apertura violenta e inesperada.
9- Transporte seguro y vertical: Siempre trasladar el termo en posición vertical y en compartimentos que eviten que ruede. Muchos accidentes ocurren al abrir el termo después de que este haya sido agitado o golpeado durante un viaje.
10- Reemplazo preventivo de componentes: Si notas que el tapón gotea, que el termo "calienta" por fuera (pérdida de vacío) o que la rosca salta, deja de usarlo inmediatamente. No intentes reparaciones caseras en mecanismos de presión.