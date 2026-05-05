El peligro que esconde tu termo: pérdida de visión, tapones disparados y 8 millones de unidades retiradas

Las autoridades, lógicamente, recomendaron a los consumidores dejar de usar los productos y comunicarse para recibir un reemplazo gratuito o un tapón con sistema de alivio de presión, según el modelo. En algunos casos, incluso, se solicita a los usuarios desechar el tapón defectuoso y enviar una imagen como comprobante, mientras que en otros se requiere la devolución completa del envase mediante una etiqueta de envío prepagada.