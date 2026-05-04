Deportivo Aguilares venció a Jorge Newbery y festejó en el clásico ante una multitud

La Liga Tucumana de Fútbol vivió una jornada inolvidable con una nueva edición del clásico de Aguilares, donde Deportivo fue el gran protagonista de una fiesta que trascendió lo futbolístico. En su primer partido oficial de la temporada 2026 ante su gente, el “Celeste” se impuso por 1 a 0 sobre Jorge Newbery y desató la alegría de todo un pueblo que acompañó de manera masiva y organizó un recibimiento que quedará en la memoria.