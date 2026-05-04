Deportivo Aguilares venció a Jorge Newbery y festejó en el clásico ante una multitud
La Ciudad de las Avenidas vivió una noche especial; con el estreno oficial de la iluminación, la cancha del "Celeste" Lució un lleno total, y la hinchada aprovechó para realizar un imponente recibimiento. La alegría fue completa tras el 1 a 0 para el dueño de casa.
Resumen para apurados
- Deportivo Aguilares venció 1-0 a Jorge Newbery en el clásico de la ciudad por la Liga Tucumana 2026, ante una multitud en su estadio para recuperar terreno en el torneo Apertura.
- Con gol de Bruno Ríos y estreno de luces, el Celeste cortó dos derrotas seguidas. El equipo de Salvador Mónaco resistió ante su gente en un estadio colmado para ganar el clásico.
- La victoria ubica a Deportivo tercero en la Zona F con 9 puntos. Este triunfo no solo reaviva el ánimo del plantel, sino que es clave para pelear la clasificación al torneo.
La Liga Tucumana de Fútbol vivió una jornada inolvidable con una nueva edición del clásico de Aguilares, donde Deportivo fue el gran protagonista de una fiesta que trascendió lo futbolístico. En su primer partido oficial de la temporada 2026 ante su gente, el “Celeste” se impuso por 1 a 0 sobre Jorge Newbery y desató la alegría de todo un pueblo que acompañó de manera masiva y organizó un recibimiento que quedará en la memoria.
Desde mucho antes del inicio, el clima ya era especial. Las calles se poblaron de camisetas celestes y la llegada del equipo al estadio estuvo marcada por una recepción imponente, con banderas, cánticos y una pasión que dejó en claro la importancia del encuentro.
Dentro del campo de juego, la historia comenzó a definirse en la etapa inicial. En un trámite intenso y disputado, apareció Bruno Ríos para marcar la diferencia y convertir el único gol del partido. Ese tanto terminó siendo decisivo en un encuentro muy cerrado.
El equipo dirigido por Salvador Mónaco mostró carácter para sostener la ventaja. Ordenado en todas sus líneas, manejó los tiempos del partido y resistió los intentos de reacción de Jorge Newbery, que buscó el empate pero no logró quebrar la defensa local.
El pitazo final desató el festejo de toda la parcialidad de Deportivo, que celebró una victoria con sabor especial. No solo por tratarse del clásico, sino también por el contexto: el “Celeste” consiguió su tercera victoria en el certamen, luego de dos derrotas consecutivas ante Deportivo Graneros y Deportivo Marapa, y se reposicionó en la tabla.
Con estos tres puntos, Deportivo Aguilares alcanza las 9 unidades y se ubica en la tercera posición de la Zona F, en una de las zonas más competitivas del torneo. La tabla es encabezada por Deportivo Graneros con 13 puntos, seguido por Deportivo Marapa con 12, mientras que Jorge Newbery, Deportivo Llorens y San Lorenzo (SA) comparten las 7 unidades. Más atrás se ubican Sportivo Trinidad con 3 y Santa Ana, que aún no ha sumado.
En ese escenario, la victoria en el clásico cobra un valor aún mayor: no solo representa el orgullo de todo un pueblo que se tiñó de celeste, sino también un impulso clave para meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación en el torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.