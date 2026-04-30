La Liga Tucumana vive una fecha vibrante con líderes firmes, goleadas, clásicos y una quinta jornada que promete alta tensión

El Grupo E también tuvo una jornada destacada. Concepción FC alcanzó su tercera victoria consecutiva tras vencer 3-0 a Unión Simoca como visitante. Matías Barboza fue la gran figura con dos goles, mientras que Mauricio Galván completó el resultado para el líder de la zona con 10 puntos. San Ramón, en tanto, superó 2-1 a Alto Verde y se mantiene como escolta, con goles de Bruno Miranda y Carlos Campos, en una sólida actuación del conjunto de Villa Quinteros. El descuento de Alto Verde fue obra de Tobías Ríos, en un partido disputado hasta el final.