La Liga Tucumana vive una fecha vibrante con líderes firmes, goleadas, clásicos y una quinta jornada que promete alta tensión

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana cerró la cuarta fecha del Apertura con Marapa y Famaillá como líderes perfectos tras victorias clave en sus zonas, perfilando a los candidatos para la clasificación.
- Marapa venció 2-1 a Aguilares con doblete de Álvaro Silva, mientras Concepción FC y Atlético Concepción ratificaron su dominio grupal en una jornada de goleadas y paridad deportiva.
- La quinta fecha será crucial para el torneo, destacándose el clásico de Aguilares el domingo. Los resultados actuales intensifican la lucha por la vanguardia y el pase a la definición.
El Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la categoría A de la Liga Tucumana de Fútbol continúa su desarrollo con una competencia cada vez más intensa en todos sus grupos, donde los resultados comienzan a perfilar a los principales protagonistas y la pelea por la clasificación se vuelve cada vez más ajustada.
En la continuidad de la cuarta fecha, el Grupo F tuvo como gran protagonista a Deportivo Marapa, que venció 2-1 a Deportivo Aguilares y se consolidó como único líder con 12 puntos. El equipo dirigido por la dupla Walter Villafañe–Maximiliano Herrera volvió a apoyarse en el gran momento de Álvaro Silva, autor de un doblete (el segundo de penal) y ya con seis goles en su cuenta personal se consolida como una de las grandes figuras del torneo.
En este mismo grupo, Graneros y Jorge Newbery igualaron 1-1 en cancha de Deportivo Aguilares, en un encuentro que también dejó una noticia preocupante. El defensor de Graneros, Sergio González, sufrió la rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda tras una desafortunada jugada. El futbolista será operado por el doctor José Saab y afrontará una extensa recuperación, luego de haber sido inmovilizado de inmediato. En lo estrictamente deportivo, Joel Lescano abrió el marcador para Graneros y Patricio Cruz igualó para Jorge Newbery en el cierre del primer tiempo.
En el Grupo D, Bella Vista fue contundente y goleó 5-0 a Santa Lucía FC con una actuación sólida y repartida en el marcador: Abel Olmos de penal, Miguel Guzmán, Carlos Salazar de penal, Ramiro Mercado y Leonardo Pérez. Por su parte, Ateneo Parroquial Alderetes logró su primera victoria del torneo al vencer 3-1 a San Fernando, con goles de Hernán Brylko, Exequiel Narese y Agustín Fernández, mientras que Walter Reston descontó de penal para la visita.
El Grupo E también tuvo una jornada destacada. Concepción FC alcanzó su tercera victoria consecutiva tras vencer 3-0 a Unión Simoca como visitante. Matías Barboza fue la gran figura con dos goles, mientras que Mauricio Galván completó el resultado para el líder de la zona con 10 puntos. San Ramón, en tanto, superó 2-1 a Alto Verde y se mantiene como escolta, con goles de Bruno Miranda y Carlos Campos, en una sólida actuación del conjunto de Villa Quinteros. El descuento de Alto Verde fue obra de Tobías Ríos, en un partido disputado hasta el final.
En el Grupo C, Atlético Concepción ratificó su gran momento al vencer 2-1 a Cruz Alta como visitante, con goles de Mariano Toro y Jonatan Amaya, mientras que Exequiel Castaño descontó para el local. El equipo dirigido por Miguel “Tigre” Amaya suma tres triunfos consecutivos y lidera con nueve puntos, aunque tiene pendiente un encuentro interzonal ante Tucumán Central.
En el Grupo A, Central Norte y Villa Mitre igualaron 1-1 con goles de Franco Pizzicannella e Ignacio Balcarce, ambos de penal. Además, Talleres consiguió un importante triunfo como visitante al superar 2 a 0 a San José, con tantos de Hernán Gallardo y Gonzalo Giménez en contra, en un encuentro donde supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.
Lo que se viene
Con estos resultados, la Liga Tucumana ya se prepara para una quinta fecha que promete ser determinante, con una programación extensa y partidos de alto interés en todos los grupos.
El principal atractivo estará en el Grupo F, donde se disputará el clásico de Aguilares: Deportivo Aguilares frente a Jorge Newbery, el domingo desde las 21, en un duelo que paraliza a la ciudad. Antes, el sábado, la zona tendrá los cruces entre Graneros y Sportivo Trinidad, Santa Ana ante Deportivo Llorens, y San Lorenzo (Santa Ana) frente a Deportivo Marapa.
En el Grupo A, la actividad del domingo incluirá Villa Mitre ante Experimental (en cancha de Central Norte), Juventud Unida frente a San José y Talleres contra Central Norte. En el Grupo D, el sábado jugarán Santa Lucía ante Famaillá, mientras que el domingo lo harán San Pablo frente a Ateneo Parroquial Alderetes y Brown contra Bella Vista, además del interzonal entre San Fernando y All Boys.
El Grupo E tendrá una programación cargada con los enfrentamientos entre Concepción FC y San Ramón, Alto Verde ante Santa Rosa, Azucarera Argentina frente a Ñuñorco y La Providencia contra Unión Simoca, en una fecha clave para la lucha por los primeros puestos.
Finalmente, los Grupos B y C completarán su programación entre el miércoles y el jueves, cerrando así una quinta fecha extendida que mantendrá la intensidad del torneo en todos sus frentes.
Con clásicos, goleadas, figuras destacadas y partidos decisivos, la Liga Tucumana atraviesa una etapa donde cada punto empieza a pesar en serio y el campeonato entra en una fase cada vez más exigente rumbo a su definición.