El Colegio de Corredores de Tucumán se planta contra la desregulación inmobiliaria: “El problema es la informalidad”
Resumen para apurados
- Fernando Guzmán, del Colegio de Corredores de Tucumán, rechazó hoy el plan nacional de desregulación inmobiliaria por basarse en diagnósticos erróneos sobre costos y servicios.
- El sector critica la visión de Federico Sturzenegger de eliminar intermediarios. Aseguran que la informalidad y la falta de diálogo son los problemas reales de la actividad actual.
- La vigencia de leyes provinciales en Tucumán condicionará la aplicación de la norma nacional. El mercado advierte riesgos de seguridad jurídica si se debilita la matriculación.
El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario generó un fuerte rechazo en el sector. En Tucumán, los profesionales cuestionan la iniciativa y aseguran que parte de un diagnóstico equivocado sobre el funcionamiento de la actividad.
Fernando Guzmán, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, sostuvo que las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien planteó la necesidad de “sacar intermediarios” para abaratar costos, evidencian una mirada errónea. “Entiendo que está mal asesorado. Me gustaría que nos diga en qué punto los corredores aumentamos los costos, porque nosotros no fijamos precios: manejamos honorarios sugeridos que se acuerdan libremente en cada operación”, explicó en diálogo con LA GACETA.
En ese sentido, remarcó que la intervención de un corredor no es obligatoria. “Cualquier persona puede comprar, vender o alquilar directamente con el propietario. Por eso es incorrecto decir que encarecemos el mercado. El que decide contratar un profesional lo hace por seguridad y respaldo”, afirmó.
Guzmán también puso en duda otros argumentos del Gobierno vinculados al impacto de los créditos hipotecarios en los precios. “Hoy representan apenas el 0,2% del PBI, muy lejos de otros países como Chile. No tienen incidencia real en los valores de las propiedades”.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es la falta de diálogo. “Nunca nos dieron audiencia. No pudimos explicarle al ministro qué hace un corredor inmobiliario ni cuál es la función de los colegios”, lamentó.
Según dijo, estas instituciones no solo regulan la matrícula, sino que también garantizan estándares profesionales y resuelven conflictos a través de tribunales de ética. “El 90 o 95% de las denuncias que recibimos son contra personas no matriculadas. Ahí está el verdadero problema del mercado: quienes operan sin formación ni controles, muchas veces con riesgos para la gente”.
Además, alertó sobre el crecimiento de esquemas comerciales que incorporan operadores sin capacitación. “Hay franquicias que hacen ingresar a personas no matriculadas, que terminan tasando fuera de valor y distorsionando el mercado”, señaló.
En Tucumán, precisó, hay entre 450 y 500 corredores matriculados, todos con formación específica. “Hoy es una profesión que exige estudios y capacitación constante. Eso eleva el nivel del servicio y protege a la sociedad”, destacó.
Finalmente, Guzmán dijo que el marco regulatorio también depende de las provincias. “Tenemos una ley provincial que nos rige. Aunque avance una norma nacional, cada jurisdicción deberá definir si adhiere o no. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando de la misma manera”, concluyó.