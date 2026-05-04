El Colegio de Corredores de Tucumán se planta contra la desregulación inmobiliaria: “El problema es la informalidad”

Fernando Guzmán, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, sostuvo que las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien planteó la necesidad de “sacar intermediarios” para abaratar costos, evidencian una mirada errónea. “Entiendo que está mal asesorado. Me gustaría que nos diga en qué punto los corredores aumentamos los costos, porque nosotros no fijamos precios: manejamos honorarios sugeridos que se acuerdan libremente en cada operación”, explicó en diálogo con LA GACETA.