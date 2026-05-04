Los jeans que reemplazan el wide leg y serán tendencia en invierno 2026

Resumen para apurados
- Expertos de moda presentan en Argentina las tendencias de jeans para el invierno 2026, buscando renovar el armario femenino con diseños que priorizan la funcionalidad y elegancia.
- La temporada 2026 reintroduce estilos de las décadas del 70, 90 y 2000. Regresan los modelos cargo, de tiro bajo y acampanados, fusionando la estética retro con acabados modernos.
- La diversificación de siluetas marca un retorno a la versatilidad del denim. Se espera que estas prendas se consoliden como pilares esenciales para cualquier compromiso social.
Las tendencias en jeans femeninos para la nueva temporada consolidan a esta prenda como el pilar indispensable de cualquier armario. Gracias a la enorme diversidad de estilos y diseños disponibles, existe una opción ideal para cada compromiso social o profesional. Los cortes clásicos regresan con giros modernos, mientras que las propuestas más sofisticadas priorizan una funcionalidad basada en la comodidad absoluta y un balance perfecto entre las distintas siluetas.
Este año, el denim domina tanto las pasarelas como el calzado urbano, invitando a explorar estéticas que fusionan elegancia y practicidad. Es el momento perfecto para descubrir las últimas novedades en mezclilla y transformar el estilo personal mediante la experimentación. Prepárate para lucir piezas que no solo siguen el ritmo de la moda actual, sino que también realzan la figura con un toque distintivo y vanguardista.
Jeans tendencia de invierno
Jeans largos
Visualiza el impacto de unos tejanos que se extienden hasta el suelo con un dobladillo ancho y sofisticado. Esta tendencia, consolidada desde el año pasado, mantiene su reinado absoluto en 2026. Dichos acabados representan el detalle definitivo que tu vestidor requiere para resaltar con elegancia durante los meses de otoño e invierno.
Jeans recortados
Si buscas lucir tu calzado favorito con un aire renovado, los diseños recortados resultan la opción ideal. Estos pantalones acampanados de longitud reducida ceden todo el protagonismo a tus zapatos más exclusivos, aportando una dosis extra de distinción a tu imagen. Es el momento de marcar tendencia con un estilo que resalta cada paso.
Jeans anchos
La preferencia por la pierna ancha continúa su ascenso y asegura su permanencia en el panorama actual. Con una clara inspiración en la estética de los años 90, esta prenda garantiza un confort total sin renunciar a la sofisticación. Son la elección idónea para configurar atuendos relajados pero refinados que definen la moda de esta temporada.
Jeans acampanados
Este corte regresa a la escena con una fuerza renovada. Basados en la estética clásica de los pantalones oxford, inyectan un aire retro y elegante a tus combinaciones cotidianas. La silueta más emblemática de los años 70 vuelve reinventada para el siglo XXI, lista para estilizar tu figura de forma espectacular.
Jeans cargos
Los diseños tipo cargo ya funcionan como una pieza esencial en la vestimenta contemporánea. Su estructura amplia y relajada, propia de la estética Y2K, ofrece una alternativa perfecta para quienes prefieren un estilo urbano y espontáneo. Asimismo, sus bolsillos laterales añaden un carácter distintivo que transforma cualquier conjunto básico.
Jeans de tiro bajo
La moda de principios de siglo renace a través de los pantalones de tiro bajo. Esta corriente, que desplaza a las cinturas altas, permite experimentar de forma creativa con las proporciones y la silueta. Funcionan de maravilla con jerséis oversized o blusas entalladas para lograr una apariencia moderna, juvenil y atrevida.
Jeans rectos
Este modelo destaca por una versatilidad que se adapta a cualquier escenario. Su patronaje tradicional y permanente en el tiempo lo posiciona como un pilar fundamental en cualquier colección de ropa. Tanto para un encuentro informal como para una cita profesional, el corte recto siempre garantiza un acierto seguro.