Los jeans que reemplazan el wide leg y serán tendencia en invierno 2026

Este año, el denim domina tanto las pasarelas como el calzado urbano, invitando a explorar estéticas que fusionan elegancia y practicidad. Es el momento perfecto para descubrir las últimas novedades en mezclilla y transformar el estilo personal mediante la experimentación. Prepárate para lucir piezas que no solo siguen el ritmo de la moda actual, sino que también realzan la figura con un toque distintivo y vanguardista.