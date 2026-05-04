VIDEO: un jugador acusó al arquero de su equipo de haberse dejado hacer un gol por las apuestas
En la liga panameña, el delantero Gustavo Herrera se fue de la cancha antes de que termine el partido y encendió la polémica al señalar que el insólito tanto en contra del guardameta José Calderón fue intencional y que formó parte de un arreglo de partidos.
Resumen para apurados
- El delantero Gustavo Herrera acusó al arquero José Calderón de dejarse hacer un gol por apuestas en la Liga de Panamá, motivando una investigación oficial por presunto amaño.
- Ante un insólito gol en contra en tiempo de descuento, Herrera abandonó el campo y denunció el hecho en redes. Calderón pidió disculpas, calificando la jugada de error involuntario.
- Este escándalo exige una resolución de la justicia deportiva para preservar la integridad del fútbol panameño y sienta un precedente sobre la vigilancia contra las apuestas ilegales.
La victoria de Alianza FC sobre San Miguelito por la Liga de Panamá quedó envuelta en un escándalo de proporciones mayores luego de que un gol en contra del portero José Calderón en tiempo de descuento desatara la furia de su propio compañero, Gustavo Herrera. El delantero, convencido de que la jugada no se trató de un simple error deportivo, abandonó el campo de juego antes del pitazo final y posteriormente utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente al arquero por estar presuntamente involucrado en el arreglo de partidos. Ante la gravedad de los hechos, la Liga Panameña de Fútbol anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer lo sucedido.
Acusan a José Calderón, exportero panameño del Marathón de Honduras y mundialista en Rusia 2018, DE AMAÑOS DE PARTIDOS.— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) May 3, 2026
Juzguen ustedes la jugada… pic.twitter.com/6gt9u5A59s
"Amañadores, dejen el fútbol": el duro descargo de Herrera
El conflicto escaló rápidamente cuando Herrera profundizó su postura a través de Instagram, donde apuntó directamente contra la integridad de Calderón. El atacante calificó al guardameta como un "amañador de partidos" y extendió la acusación a otros involucrados, señalando que resulta evidente para cualquier espectador que la jugada fue intencional. En sus publicaciones, el delantero manifestó su tristeza al ver cómo jugadores con experiencia y pasado en la selección nacional transmiten ese tipo de ejemplos a los más jóvenes, manchando el deporte mientras otros futbolistas se sacrifican diariamente para cumplir el sueño de jugar en el exterior.
La defensa de Calderón y la intervención institucional
Por su parte, José Calderón admitió su responsabilidad técnica en la jugada, pero rechazó de forma tajante cualquier vínculo con conductas ilícitas o apuestas. El experimentado portero pidió disculpas por lo que definió como un "error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", asegurando que se trató de una acción desafortunada y no de un acto deliberado. La jugada en cuestión se produjo tras un centro sin demasiado peligro que el arquero introdujo en su propio arco mediante un movimiento extraño, sellando el 3-2 definitivo en favor de Alianza FC. Ahora, la justicia deportiva panameña deberá determinar si este insólito "blooper" esconde una trama de corrupción o si simplemente fue una mala noche bajo los tres palos.