VIDEO: un jugador acusó al arquero de su equipo de haberse dejado hacer un gol por las apuestas

La victoria de Alianza FC sobre San Miguelito por la Liga de Panamá quedó envuelta en un escándalo de proporciones mayores luego de que un gol en contra del portero José Calderón en tiempo de descuento desatara la furia de su propio compañero, Gustavo Herrera. El delantero, convencido de que la jugada no se trató de un simple error deportivo, abandonó el campo de juego antes del pitazo final y posteriormente utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente al arquero por estar presuntamente involucrado en el arreglo de partidos. Ante la gravedad de los hechos, la Liga Panameña de Fútbol anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer lo sucedido.