Montañismo: una proeza de tucumanos que desafiaron al tiempo en los altares de los Andes

A 6.000 metros de altura, el mundo se vuelve de otro color. El oxígeno deja de ser un derecho para transformarse en un milagro que se busca a bocanadas, mientras el viento, dueño y señor de la aridez, golpea la cara con la fuerza de un látigo helado. Allí, donde la soledad es absoluta y el cielo parece estar al alcance de la mano, un puñado de tucumanos decidió que la edad no es más que una cifra en el documento y que las cumbres siguen siendo el territorio de los sueños.