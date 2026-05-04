Por qué Julián Weich decidió cerrar Conciencia, su proyecto solidario de 16 años

Un modelo de negocio que perdió sostenibilidad

El proyecto de Julián Weich, llamado Conciencia, se basaba en la venta de artículos de primera necesidad, donde la mitad de los beneficios se destinaban a cuatro ONG. En el programa de Juana Viale detalló que ya el año pasado la sociedad no cumplía su propósito, por lo que al tiempo comprendió que le generaba incomodidad seguir en este esquema. “Este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que entrego la mitad de los réditos y que no lo hago. Ya está", manifestó.