Misterio en el auto: encuentran muerto a un exjugador ecuatoriano tras una reunión con tres mujeres

La reconstrucción de las últimas horas del deportista, según los testimonios recogidos por la policía local, abre un abanico de sospechas. Testigos aseguran que el ídolo de Emelec llegó al lugar cerca de las 2:00 de la madrugada junto a dos mujeres, a las que se sumó una tercera poco después. Entre copas y discusiones, se vio cómo las tres acompañantes colocaban al hombre, ya descompensado, en el asiento trasero del automóvil.