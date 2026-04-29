Misterio en el auto: encuentran muerto a un exjugador ecuatoriano tras una reunión con tres mujeres
El fútbol de Ecuador está conmocionado por el trágico final de Carlos Alberto "Kaiser" Rivadeneira. Su cuerpo fue hallado en el asiento trasero de su vehículo luego de una noche de alcohol, discusiones y la sospechosa presencia de tres acompañantes que intentaron llevarse el coche.
Resumen para apurados
- El exjugador Carlos Rivadeneira fue hallado muerto el sábado en su auto en Guayaquil tras una reunión con tres mujeres, en un hecho que la justicia investiga como sospechoso.
- Tras una noche de alcohol, testigos vieron a tres mujeres intentar llevarse el vehículo. Aunque la autopsia indica un infarto, no se descarta el uso de sustancias para sedarlo.
- El deceso del ídolo de Emelec conmociona al fútbol ecuatoriano. La justicia busca identificar a las acompañantes para determinar si el ataque cardíaco fue provocado por terceros.
La mañana del sábado se transformó en una escena de película de suspenso en Guayaquil. Vecinos alertaron a la policía tras notar un vehículo naranja estacionado en condiciones inusuales: las ventanas estaban abiertas y una de las puertas traseras permanecía entreabierta. Al acercarse, los paramédicos confirmaron que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años, identificado luego como el exjugador Carlos Alberto Rivadeneira.
Alcohol, tres mujeres y un intento de robo
La reconstrucción de las últimas horas del deportista, según los testimonios recogidos por la policía local, abre un abanico de sospechas. Testigos aseguran que el ídolo de Emelec llegó al lugar cerca de las 2:00 de la madrugada junto a dos mujeres, a las que se sumó una tercera poco después. Entre copas y discusiones, se vio cómo las tres acompañantes colocaban al hombre, ya descompensado, en el asiento trasero del automóvil.
Lo más llamativo ocurrió minutos más tarde: una de las mujeres regresó con un hombre en bicicleta e intentaron encender el motor del vehículo para llevárselo. Al no lograrlo, huyeron del lugar diciendo que buscarían ayuda para remolcarlo, pero nunca volvieron.
¿Infarto o "viudas negras"?
Si bien en el cadáver no se observaron signos de violencia física o forcejeos, los habitantes de la zona sospechan del uso de sustancias como la escopolamina (conocida popularmente como burundanga) para anular la voluntad de la víctima.
Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia arrojó datos diferentes: la causa probable del deceso fue un infarto agudo de miocardio; se detectó insuficiencia respiratoria y un edema agudo de pulmón.
El fallecimiento fue caratulado inicialmente como de origen natural.
Pese al parte médico, la Justicia ecuatoriana mantiene la investigación abierta para identificar a las tres mujeres y determinar si el consumo de alcohol o alguna sustancia externa pudo haber desencadenado el ataque cardíaco.
El adiós a un histórico de Emelec
Carlos "Kaiser" Rivadeneira no era un desconocido para el hincha ecuatoriano. Tuvo pasos destacados por Filanbanco y Liga de Portoviejo, pero su nombre quedó grabado en la historia de Emelec. En 1991, marcó uno de los goles más espectaculares de su carrera: un gol olímpico frente a Universidad Católica. Tras conocerse la noticia, el club guayaquileño emitió un sentido comunicado enviando condolencias a sus familiares por la pérdida.