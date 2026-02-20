Bariloche: una jueza le prohibió a un hombre entrar al casino porque debe la cuota alimentaria

La magistrada que tomó el caso fue clara: “La cuestión alimentaria es uno de los derechos humanos básicos”. Y remarcó que, cuando se trata de niños y adolescentes, la ley les da una protección especial por su situación de En la resolución también se dejó claro que la cuota alimentaria no es opcional. Es parte de los deberes que surgen de la responsabilidad parental y su cumplimiento es clave para garantizar derechos fundamentales vinculados al desarrollo integral de los menores.