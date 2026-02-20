Secciones
Bariloche: una jueza le prohibió a un hombre entrar al casino porque debe la cuota alimentaria

La decisión se tomó después de que la Defensa Pública de Derechos de Familia pidiera medidas para garantizar que se cumpla con el pago.

Hace 1 Hs

Una jueza prohibió el ingreso al casino de Bariloche a un hombre que mantiene una deuda en el pago de la cuota alimentaria fijada por la Justicia.

La decisión se tomó después de que la Defensa Pública de Derechos de Familia pidiera medidas para garantizar que se cumpla con la cuota alimentaria, frente a la falta de pago sostenida por parte del padre.

Según informó el Ministerio Público de Río Negro, la mujer presentó registros que demostraban que el padre de sus hijos iba habitualmente al casino. Con esos elementos, la Justicia decidió intervenir para frenar el incumplimiento y buscar que el hombre priorice sus responsabilidades como padre.

La magistrada que tomó el caso fue clara: “La cuestión alimentaria es uno de los derechos humanos básicos”. Y remarcó que, cuando se trata de niños y adolescentes, la ley les da una protección especial por su situación de En la resolución también se dejó claro que la cuota alimentaria no es opcional. Es parte de los deberes que surgen de la responsabilidad parental y su cumplimiento es clave para garantizar derechos fundamentales vinculados al desarrollo integral de los menores.

Medidas para garantizar el pago de alimentos

La jueza recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los magistrados la facultad de tomar “medidas razonables” para asegurar la eficacia de las decisiones sobre alimentos, especialmente cuando se trata de derechos humanos básicos de niños y adolescentes.

En este caso, la prohibición de ingreso al casino se mantendrá hasta que el padre regularice la totalidad de la deuda alimentaria. Además, la Justicia advirtió que podrían adoptarse otras acciones si el hombre sigue sin cumplir con su obligación.

