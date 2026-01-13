Secciones
“La gente se puede caer”: el video de Rossana Chahla por las veredas que se volvió viral

Un mensaje publicado por la intendenta en sus redes sociales generó múltiples reacciones entre los vecinos de la capital.

Hace 1 Hs

Un mensaje publicado por la intendenta Rossana Chahla en sus redes sociales se volvió viral en las últimas horas y generó múltiples reacciones entre los vecinos de la capital. La publicación, acompañada por imágenes de una de sus recorridas, puso el foco en el estado de las veredas de la ciudad y en la necesidad de intervenir para evitar accidentes.

“Caminar la ciudad, dialogar con los vecinos y vecinas, identificar cada necesidad y trabajar para dar respuestas concretas”, expresó la jefa municipal en el posteo, en el que remarcó que la atención a los detalles forma parte de su manera de gobernar y de la planificación del San Miguel de Tucumán que proyecta su gestión.

El contenido cobró mayor repercusión luego de que trascendiera su advertencia sobre el deterioro de algunas aceras, al señalar que “se pueden caer las personas”, una frase que rápidamente fue replicada y comentada en distintas plataformas digitales. 

El mensaje despertó tanto adhesiones como críticas, y reactivó el debate sobre el mantenimiento del espacio público y las responsabilidades compartidas entre el municipio y los frentistas.

