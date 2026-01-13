“La gente se puede caer”: el video de Rossana Chahla por las veredas que se volvió viral

Un mensaje publicado por la intendenta Rossana Chahla en sus redes sociales se volvió viral en las últimas horas y generó múltiples reacciones entre los vecinos de la capital. La publicación, acompañada por imágenes de una de sus recorridas, puso el foco en el estado de las veredas de la ciudad y en la necesidad de intervenir para evitar accidentes.