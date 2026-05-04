El 15% de las consultas a traumatólogos se debe a caídas en la calle

La amplitud térmica en algunos momentos del año, que dilatan y contraen los materiales y terminan quebrándose, las lluvias, los trabajos de las empresas de servicios que no se concluyen correctamente, las raíces de los árboles, el tránsito constante, las pérdidas de agua y cloacas, o el paso del tiempo son algunas de las causas que van destruyendo las aceras.