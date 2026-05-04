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El 15% de las consultas a traumatólogos se debe a caídas en la calle

Los más perjudicados son los mayores de 65 años. Una ordenanza de difícil cumplimiento.

CONSECUENCIA. Un simple tropezón pueden terminar con fractura de cadera, tobillo o muñeca. CONSECUENCIA. Un simple tropezón pueden terminar con fractura de cadera, tobillo o muñeca.
04 Mayo 2026

La amplitud térmica en algunos momentos del año, que dilatan y contraen los materiales y terminan quebrándose, las lluvias, los trabajos de las empresas de servicios que no se concluyen correctamente, las raíces de los árboles, el tránsito constante, las pérdidas de agua y cloacas, o el paso del tiempo son algunas de las causas que van destruyendo las aceras.

Se considera que en promedio el 15% de las consultas que reciben a diario los traumatólogos obedece a caídas en la calle, problemas que padecen por lo general personas mayores de 65 años, que a causa de un simple tropezón pueden terminar con fractura de cadera, tobillo o muñeca. No es que los más jóvenes no se tropiecen, sino que no sufren las mismas consecuencias.

Responsabilidad del frentista

La ordenanza municipal 2.073 establece que “la reparación de la vereda será una responsabilidad permanente del frentista, excepto cuando haya sido deteriorada por trabajos realizados por la Municipalidad o empresas de servicios autorizadas, quienes serán las responsables de reconstruir la vereda”. Esta norma siempre ha generado polémicas, ya que no todos los vecinos están en condiciones de costear estos arreglos.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales, por las que anualmente fallecen en todo el mundo más de 650.000 personas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), cada año, alrededor de 36 millones de personas mayores de 65 años en el mundo experimentan un accidente de este tipo. Uno de cada cinco incidentes causa una lesión grave, generalmente en la muñeca, el brazo, el tobillo o la cadera.

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