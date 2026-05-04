Los tucumanos crearon un pacto de amor y nostalgia con Pimpinela

La primera ovación

En los 80, “Mi vida” hizo brotar las primeras lágrimas –mas no las únicas– de la noche. Pero la interpretación de Lucía con “La dueña de la noche” fue la que se quedó con la primera ovación desde el saludo de bienvenida en que pisaron por primera vez el escenario. En los 90, aunque las canciones dejaron de alinearse a la época, la inclusión de dos participantes del público logró levantar el show. Para la introducción de “Se va, se va”, subieron al escenario Regina y Darío, dos tucumanos que atravesaban, como dice la canción, penas de amores. La joven se limitó a contar que su situación amorosa era tan grave que prefería no contarla para no llorar. Pero Darío se quedó con la atención del público y del dúo al confesar que su historia de desamor estaba motivada por el abandono de una mujer que, además de ser amiga de su madre, estaba a punto de casarse. Pero Joaquín Galán prometió que la canción funcionaba como una cura mágica y así fue, porque el público entero conectó con el ritmo y se puso de pie para bailar.