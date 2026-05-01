Pimpinela en Tucumán: 43 años de vigencia, un presente digital y el sueño de la biopic
Este fin de semana Pimpinela llegará a Tucumán para presentar el show de su última gira, “Noticias del amor”. Joaquín Galán fue entrevistado por LA GACETA y contó detalles de la presentación, de la actualidad del dúo en la música y el streaming y habló también de un gran proyecto que tienen entre manos.
Resumen para apurados
- El dúo Pimpinela presenta su show 'Noticias del amor' este sábado en el Palacio de los Deportes de Tucumán, celebrando 43 años de trayectoria como cierre de su gira provincial.
- La propuesta recorre la evolución de las parejas desde los 60 mediante música y teatro. Los hermanos Galán adaptaron su vigencia histórica al streaming y las plataformas actuales.
- Tras finalizar su gira en el Movistar Arena, el dúo proyecta una película biográfica sobre su origen y éxito mundial, reafirmando su legado en la cultura popular argentina.
Música, teatro, discusiones, risas, peleas y mucho diálogo sobre el escenario: ese es el sello característico del dúo musical más reconocido de Argentina. Este fin de semana, Pimpinela se presentará en Tucumán con “Noticias del amor”, un show que ya pasó por ocho provincias argentinas y que tendrá la culminación de gira en octubre en el Movistar Arena.
Lucía y Joaquín Galán subirán al escenario con una propuesta diferente pero igualmente cautivadora. En “Noticias del amor” se pondrán en la piel de dos presentadores que harán un recorrido por la evolución del rol de hombres, mujeres y parejas a lo largo de las últimas décadas a partir de los 60. El repertorio, según contó Joaquín Galán en entrevista, incluirá también éxitos internacionales como un cover de “How deep is your love”, de Bee Gees.
¿Es cierto que tenés una aparición con un look hippie?
Así es. En cada década nos caracterizamos con el estilo de ropa que se usaba en la época, así que a mí me tocó hacer de hippie, con la vincha y todo, y es lo que nos gusta hacer, con lo que nos divertimos.
“Noticias del amor” está centrado en la pareja, pero el amor va un poco más allá de eso. Si tuvieras que hablar de las noticias del amor relacionadas con tu carrera, ¿cómo dirías que fue esa fusión?
Bueno, el amor entra en cada acto de mi vida. La carrera concentró mi atención, mi deseo, mi potencia, mi creatividad. Nosotros somos únicos hermanos de una familia donde se cultivó mucho el amor de familia. Una familia de migrantes, con lo cual nuestros padres de España nos criaron entre Buenos Aires y Asturias, de donde era oriundo mi padre, y León, de donde era mamá. Ellos amaban profundamente la música y creo que nosotros terminamos haciendo la revancha de lo que ellos hubieran querido ser. Toda la familia Galán canta muy bien y crecimos con esa música. A pesar de haber crecido mayormente en Argentina, la música española estuvo siempre presente: lo dramático, la musicalidad, las historias que sin duda alguna e inconscientemente luego volqué en Pimpinela. Así que el amor fue fundamental en todo sentido para nosotros.
Pimpinela tuvo que hacer adaptaciones para ser, como dijo la prensa alguna vez, “un fenómeno de permanente vigencia". ¿Cómo se llevan hoy con las plataformas de música?
¡Muy bien! Nos incorporamos naturalmente a ese mundo tan distinto. Imaginate lo que era tener un álbum en la mano, un cassette, un CD y de repente no tener nada o tener la música flotando en el aire. Lógicamente extrañamos el ritual de la salida de un álbum. Había toda una compañía que hacía el diseño, lo tenías, lo mirabas. Ir a comprar un álbum o un cassette era muy lindo. Eso deja un poco de nostalgia. Pero estamos muy contentos de que nuestra música ahora esté al alcance de todo el mundo.
Tienen una cantidad increíble de reproducciones.
Sí, la verdad es que la gente nos incorporó rápido al sistema, a pesar de no ser la música que más se escucha. Pero sí te da mucha comunicación, estás al alcance de la mano, en el auto de cualquiera.
¿Cómo se lleva Pimpinela ahora con las plataformas de streaming?
Nosotros no hemos tenido conflicto con los cambios radicales. Mirá que hemos atravesado muchos cambios en estos 43 años de carrera. Los primeros streamings los hicimos durante la pandemia. En “El año que se detuvo el tiempo” estrenamos la canción con el mismo nombre. Después hubo un álbum de Navidad. Era la única forma de comunicarse con la gente. Desde allí nos llevamos bien, no luchamos contra eso. Hemos compartido nuestra música los 20 años del siglo anterior y los primeros 20 de este siglo.
Estuvieron en “Nadie dice nada” hace poco.
Sí, nos divertimos mucho. Con Nico (Occhiato) tenemos una muy buena relación que parte de mi hijo, Francisco. Se conocían mucho por la productora (Aladino) antes de que Occhiato fuera tan conocido. Nos encantó estar; donde nos sentimos cómodos, vamos.
¿Escuchás artistas actuales, de los más jóvenes de Argentina?
Escucho lo ocasional, pero escucho artistas de diferentes estilos. Me gusta Luck Ra, me gusta mucho María Becerra, Wos, Duki. Siento que hay mucha creatividad. Por momentos es un lenguaje muy de ellos, pero creo que todo tiene un tamiz. El tiempo te fideliza, hace que un artista del momento se convierta en una artista clásico. Toda la música urbana argentina está teniendo un gran éxito en España, que es un país de mucha competitividad. Me llena de orgullo cuando chicos jóvenes argentinos se escuchan allá.
¿Cuáles son los proyectos que tiene Pimpinela a futuro?
Ahora tenemos la gira por Argentina, después seguiremos por América Latina. Pero hay muchos proyectos que tienen que ver con la idea de una biopic de Pimpinela. Nos estamos volcando más hacia una película con la historia del dúo. Estamos empezando a tener reuniones para ver si nos interesa. Esperamos que sea una película interesante para todos aquellos que se enganchen con la historia de dos hijos de inmigrantes que han tenido un sueño y que lo siguen cumpliendo.
Pimpinela se presentará este sábado 2 de mayo en el Palacio de los Deportes con el que será el último show por el país antes de regresar a Buenos Aires.