Pimpinela en Tucumán: 43 años de vigencia, un presente digital y el sueño de la biopic

Bueno, el amor entra en cada acto de mi vida. La carrera concentró mi atención, mi deseo, mi potencia, mi creatividad. Nosotros somos únicos hermanos de una familia donde se cultivó mucho el amor de familia. Una familia de migrantes, con lo cual nuestros padres de España nos criaron entre Buenos Aires y Asturias, de donde era oriundo mi padre, y León, de donde era mamá. Ellos amaban profundamente la música y creo que nosotros terminamos haciendo la revancha de lo que ellos hubieran querido ser. Toda la familia Galán canta muy bien y crecimos con esa música. A pesar de haber crecido mayormente en Argentina, la música española estuvo siempre presente: lo dramático, la musicalidad, las historias que sin duda alguna e inconscientemente luego volqué en Pimpinela. Así que el amor fue fundamental en todo sentido para nosotros.