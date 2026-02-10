Los ganadores de los Premios Estrella de Mar: “Pimpinela” y Mirtha Legrand, los consagrados de la noche

Este lunes se entregaron los reconocimientos más esperados de la temporada de verano en la costa atlántica. Los Premios Estrella de Mar, al teatro presentado en la ciudad costera de Mar del Plata, tuvieron su gran noche. En la ceremonia, el dúo “Pimpinela” y Mirtha Legrand terminaron por recibir los máximos galardones de la noche. Pero, además, se entregaron otras 54 estatuillas en diferentes categorías.
Joaquín Galán recibió el premio en representación de la dupla de hermanos en el Hotel Provincial. El galardón entregado fue el del Estrella de Mar de Oro por el recital “Noticias del amor” que “Pimpinela” dio el 10 de enero en el estadio Polideportivo. El intendente Agustín Neme, además, anunció la entrega especial de un Estrella de Mar de diamantes a Mirtha Legrand en agradecimiento “eterno de una ciudad que la admira”. La “Chiqui” no estuvo presente y la estatuilla fue recibida por su amiga, la empresaria Cristina Álvarez Argüelles.
Uno por uno, los ganadores de los Premios Estrella de Mar 2026
- Teatro Marplatense: “El conventillo de la Paloma”
- Actor Marplatense: Lalo Alías por “La Madonnita”
- Actriz Marplatense: María Cámpora por “Solos, un lienzo en blanco”
- Director Marplatense: María Carreras y Victoria Carreras por “El conventillo de la Paloma”
- Producción Integral Marplatense: Vicky Bosso por “Martín Masciello Crescendo” y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por “Operación Rosa Rosa - Las décadas maravillosas”
- Tributo: “Culto gitano, tributo a Sandro”
- Jazz: “Elizabeth Karayekov Big Band”
- Tano: “Ya está en el aire”
- Música Marplatense: “Hombrepie”
- Recital: “Pimpinela, noticias del amor”
- Rock: “El plan de la mariposa”
- Música Clásica: Martín Masiello por “Crescendo”
- Música Original: Camila Suero e Ignacio Corva por “Fanfarria, al latido de un compás”
- Música Tropical/Cuarteto: Luck Ra
- Fiesta: Elrow en Mute
- Música Electrónica: Artbat en Mute
- After de Playa: Konstantin Sibold en El Calamar Loco
- Producción Musical: Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat
- Comedia: “La cena de los tontos”
- Actriz de Comedia: Laurita Fernández por “La cena de los tontos”
- Actor de Comedia: Martín Bossi por “La cena de los tontos”
- Comedia Dramática: “El secreto”
- Actor de Comedia Dramática: Gerardo Romano por “El secreto”
- Actriz de Comedia Dramática: Malena Solda por “Made in Lanús”
- Drama: “La ballena”
- Actor de Drama: Julio Chávez por “La ballena”
- Actriz de Drama: Gabriela Toscano por “Relatividad”
- Dirección Nacional: Ricky Pashkys por “La ballena” y “Pretty woman, el musical”
- Teatro Musical: “Pretty Woman, el musical”
- Actor de Teatro Musical: César “Banana” Pueyrredón por “La llamada”
- Actriz de Teatro Musical: Florencia Peña por “Pretty woman, el musical”
- Music Hall - Café Concert: “Fátima Universal”
- Humor: “Experiencia Dalia Gutmann”
- Labor Humorística: Fátima Florez por “Fátima Universal”
- Actuación de Reparto: Mariano Magnífico por “Pretty woman, el musical”
- Unipersonal: “Chanta”
- Espectáculo Alternativo: “Mayumana”
- Labor en Espectáculo Alternativo: Diego Ramos por “Sex, la obra”
- Revelación: Juli Castro por “La llamada”
- Stand Up: “Te pido mil disculpas”, Nahuel Ivorra y Ceci Hace
- Infantil: “Mor Malhu”
- Recital Infantil: “Pequeño pez”
- Variedades: “Servián, el circo - El origen mágico”
- Transformismo: El hotel de las ladies deluxe”
- Danza Nacional: “Bloody Tango”
- Danza Marplatense: “Destino Tango”
- Coreografía: Franco Rau por “Servián, el circo - El origen mágico”
- Compañía de Danza: Ballet Iñaki Urlezaga
- Escenografía: Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por “Chanta”
- Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por “Servián, el circo - El origen mágico”
- Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Florez por “Fátima Universal”
- Producción Nacional: Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por “Pretty woman, el musical” y en coproducción con Fátima Flórez por “Fátima Universal”
- Microteatro: “Preguntitas al tarot”
- Autor Nacional: Andrés Bazzalo por “Cuestiones con mi padre”
- Estrella de Mar de Oro: “Pimpinela”