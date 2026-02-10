Los ganadores de los Premios Estrella de Mar: “Pimpinela” y Mirtha Legrand, los consagrados de la noche

Joaquín Galán recibió el premio en representación de la dupla de hermanos en el Hotel Provincial. El galardón entregado fue el del Estrella de Mar de Oro por el recital “Noticias del amor” que “Pimpinela” dio el 10 de enero en el estadio Polideportivo. El intendente Agustín Neme, además, anunció la entrega especial de un Estrella de Mar de diamantes a Mirtha Legrand en agradecimiento “eterno de una ciudad que la admira”. La “Chiqui” no estuvo presente y la estatuilla fue recibida por su amiga, la empresaria Cristina Álvarez Argüelles.