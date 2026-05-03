Franco Colapinto en el GP de Miami: el 7° puesto vale mucho más de lo que indican los puntos

Su paso momentáneo por el cuarto puesto no fue casualidad, sino más bien una muestra de ello. Fue la consecuencia de una lectura correcta junto al equipo Alpine. Estiró la primera parada, jugó con la posibilidad de la lluvia y aprovechó el desorden general. No le salió como el lo esperaba, pero tampoco le salió mal. Y en ese equilibrio fino entre el riesgo y el control estuvo la clave de su crecimiento; porque el dato más importante no es que haya terminado séptimo (fue la mejor posición desde que llegó a la F1), sino que cada vez parece más cómodo ahí.