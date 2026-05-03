Fórmula 1: Colapinto finalizó 8° en el GP de Miami y sumó cuatro puntos en el campeonato de pilotos
Colapinto terminó octavo en el GP de Miami
El argentino sumó cuatro puntos para Alpine y lleva cinco en el campeonato de pilotos.
Leclerc cayó al sexto lugar
El monegasco tuvo un problema sobre el final de la carrera y empezó a perder posiciones.
Leclerc hizo un trompo
El monegasco perdió el tercer lugar, y Piastri está en el podio.
Russell superó a Verstappen
El británico subió al puesto 5°.
Una vuelta para el final
Russell intentará superar Verstappen. Leclerc lucha con Piastri por el tercer puesto.
Antonelli va por su tercera victoria consecutiva
El italiano sigue en la cima y marcó una gran diferencia con respecto a sus competidores. Lando Norris está a dos segundos.
Quedan nueve vueltas
Piastri lucha con Verstappen por el cuarto lugar.
Leclerc superó a Verstappen
El monegasco superó a Verstappen y se instaló en el 3° lugar.
Norris quiere superar a Antonelli
El británico está a menos de un segundo del italiano y busca ganar la primera posición de la carrera.
Colapinto estira su diferencia con Sainz
El argentino está a 10 segundos del piloto de Williams.
Antonelli, líder de la carrera
El italiano está luchando con Norris por el primer puesto.
Colapinto puso neumáticos duros
El argentino está octavo y le saca alrededor de siete segundos a Carlos Sainz.
Colapinto entró a boxes
El argentino está perdiendo posiciones debido a que ingresó para cambiar los neumáticos.
Leclerc superó a Russell
El monegasco pasó al piloto de Mercedes y ahora va por Colapinto.
Colapinto está en el 4° lugar
El argentino todavía no entró a boxes, pero busca hacer una diferencia de tiempo para mantenerse en la zona de puntos cuando cambie los neumáticos.
Colapinto subió al quinto lugar
El argentino está 5° debido a las múltiples paradas.
Colapinto está sexto
Russell entró a boxes y Colapinto subió un puesto. El argentino todavía no cambió neumáticos.
Verstappen superó a Colapinto
El holandés está sexto, y el argentino se mantiene 7°. Vale mencionar que Russell se metió a los boxes.
Verstappen, a pura potencia
El holandés, que decidió hacer un cambio de neumáticos, ya está en el octavo lugar. Desde el cambio, ganó ocho posiciones.
Leclerc pasó a Piastri
El piloto de Ferrari superó al australiano. El podio está compuesto por Norris, Antonelli y el monegasco.
Sainz superó a Albon
El español está 8° y va por Colapinto.
Lando Norris, el nuevo líder
El último campeón del mundo es líder de la carrera, aunque deberá batallar con Leclerc y Antonelli.
Albon está a menos de un segundo de Colapinto
El argentino necesita alejarse del tailandés para sentirse cómodo.
Liam Lawson se retiró de la carrera
El neozelandés no continuará en pista. Hadjar y Gasly tampoco seguirán en carrera.
Verstappen entró a boxes
El holandés aprovechó el safety car para hacer un cambio de neumáticos y poner gomas duras. El objetivo: llegar hasta el final de la carrera sin cambios.
Colapinto recuperó la 7ma posición
El holandés le devolvió la posición al argentino tras los accidentes.
Gasly chocó contra uno de los paredones
El francés protagonizó una accidente y obligó a la salida del safety car. Hadjar también chocó contra un vehículo.
Verstappen superó a Colapinto
El holandés pasó al argentino y se subió al 7° de la carrera.
Leclerc recuperó la cima
El monegasco vuelve al primer puesto de la carrera.
Antonelli, el nuevo líder de la carrera
El italiano superó a Charles Leclerc e intenta distanciarse del piloto de Ferrari.
Verstappen se acerca a Colapinto
El holandés ya está a menos de un segundo del argentino.
Gran rendimiento de Hadjar
El francés, que empezó desde el pit lane, ya está en la posición 16° y superó a seis pilotos.
Gasly perdió dos lugares
El francés se ubica en la posición 11°. Vale recordar que largó desde la novena posición debido a que Hadjar empezó la carrera desde el pit lane.
Colapinto vs. Hamilton
El argentino lucha contra el británico por el sexto puesto de la carrera. Incluso en las primeras vueltas, tuvo un roce que le había dado de manera momentánea el sexto lugar de la carrera, aunque metros más adelante perdió su lugar contra el piloto de Ferrari.
Gran largada de Franco Colapinto
El argentino aprovechó una mala salida de Verstappen y subió al puesto 7° en el inicio de la carrera.
Comenzó el GP de Miami
Messi posó con los pilotos de Mercedes
El "10" se acercó a los boxes de Mercedes y se tomó una foto con los pilotos de Mercedes. También se subió al monoplaza de Kimi Antonelli.
Modificaciones en el horario
La Federación Internacional del Automóvil (FIA), junto a la Fórmula 1 y los organizadores del evento, decidieron adelantar la largada del Gran Premio de Miami de Fórmula 1debido al pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo.
La carrera, que originalmente estaba prevista para las 17 (hora de Argentina), comenzará finalmente a las 14, en un intento por evitar las lluvias más intensas que podrían complicar el desarrollo normal de la competencia en el circuito callejero estadounidense.
Cambios en la grilla
La grilla del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tuvo una modificación de último momento que impacta directamente en el entorno de Franco Colapinto. La descalificación del francés Isack Hadjar tras la clasificación alteró el orden de largada y reconfiguró el escenario inmediato detrás del piloto argentino.
La sanción se dio luego de la inspección técnica de la FIA, que detectó una irregularidad en el monoplaza de Hadjar. Según el informe, la tabla del suelo de su auto excedía en dos milímetros la medida permitida por el reglamento. Ese detalle, mínimo en términos visuales pero clave en lo técnico, derivó en la descalificación de todos sus tiempos de clasificación.
Messi y Colapinto, en el GP de Miami
El "10" llegó al paddock de la Fórmula 1 para apoyar al piloto argentino. También posó junto a los pilotos de Mercedes.
Lo que tenés que saber
Hoy se pondrá en marcha la carrera del Gran Premio de Miami, una cita clave en el calendario de la Fórmula 1 y con Franco Colapinto como protagonista. El piloto argentino buscará capitalizar su fin de semana y meterse en la pelea por los puntos en un circuito exigente, donde la estrategia, la gestión de neumáticos y cada detalle pueden marcar la diferencia desde la largada.