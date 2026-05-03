Vacaciones imposibles: una familia necesita cinco salarios mínimos solo para pasajes a la Patagonia

Resumen para apurados
- Una familia tipo necesita casi cinco salarios mínimos (1,8 millones de pesos) para cubrir únicamente los vuelos a Bariloche durante el receso invernal en julio.
- El presupuesto para cuatro personas incluye escalas en Buenos Aires y recargos impositivos del 26%, mientras el Salario Mínimo en Argentina se sitúa en apenas $234.315.
- El elevado costo del transporte aéreo limita el acceso de la clase media al turismo interno. Se prevé que la brecha entre ingresos y tarifas reduzca la demanda estacional.
El calendario escolar está definido y cada provincia tiene su fecha de inicio de receso invernal. Para organizar unas vacaciones familiares, es crucial planificar con anticipación. Pero, aunque sacar pasajes y reservar hospedaje con tiempo puede hacer una diferencia en el costo final, en muchos casos puede no ser suficiente.
Hoy, una familia promedio de dos adultos y dos menores requiere cerca de $2 millones para volar a la Patagonia en el receso invernal, sin contar recargos por equipaje en bodega ni elección de asientos. El total corresponde a casi cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, una cifra que en mayo quedó establecida en $234.315. El monto, además, solo cubre pasajes. Falta aún considerar hospedaje, comidas, paseos y gastos extra.
Pasajes a Bariloche en vacaciones de invierno
Los vuelos desde Tucumán hasta Bariloche para la tercera semana de julio por Aerolíneas Argentinas tienen costos que van desde los $216.000 hasta los $456.000 aproximadamente. Viajar tanto los lunes como en la previa del fin de semana encarece considerablemente los precios. Por eso, el mejor día para la partida en la primera semana del receso invernal es el martes 14 de julio, cuando los pasajes figuran a un valor de $216.853 por pasajero.
Para el regreso en la cuarta semana de julio, los costos varían entre $259.000 y $423.000 aproximadamente. Tomando exactamente una semana de vacaciones, se puede aprovechar el precio más bajo de la semana, el del martes. El pasaje tiene un costo de $258.990 por pasajero.
Las tarifas más económicas no incluyen elección de asientos, un servicio que debe pagarse por separado. La partida desde el aeropuerto Benjamín Matienzo, Tucumán, es a las 7.55. Tiene una escala en Aeroparque Jorge Newbery a las 9.45 con dos horas y media de espera y cambio de avión. El camino continúa a las 12.15 hacia San Carlos de Bariloche, con arribo estimado a las 14.40.
La tarifa total para dos adultos y dos niños sin impuestos asciende a $1.345.038 para la ida y la vuelta –$707.914 por los adultos y $637.124 por los niños–. Además, se cobran tasas e impuestos por un valor de $217.379,80 y un cargo administrativo y de combustible que suman $262.729,20. El precio final del viaje es de $1.825.147.