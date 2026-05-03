Vacaciones imposibles: una familia necesita cinco salarios mínimos solo para pasajes a la Patagonia

Pasajes a Bariloche en vacaciones de invierno

Los vuelos desde Tucumán hasta Bariloche para la tercera semana de julio por Aerolíneas Argentinas tienen costos que van desde los $216.000 hasta los $456.000 aproximadamente. Viajar tanto los lunes como en la previa del fin de semana encarece considerablemente los precios. Por eso, el mejor día para la partida en la primera semana del receso invernal es el martes 14 de julio, cuando los pasajes figuran a un valor de $216.853 por pasajero.