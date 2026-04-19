Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo: cómo impacta el bono en el salario

Para quienes emplean personal con una carga laboral de 16 horas semanales o más, el monto total a pagar asciende a $37.884,95, lo que representa un incremento de casi 0,50%, unos $ 178, respecto al período anterior. De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 a la ART.