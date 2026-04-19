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Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo: cómo impacta el bono en el salario

En mayo de 2026, las empleadas domésticas continuarán cobrando los mismos salarios fijados en abril. Cuáles son los montos y el impacto del bono.

Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos en mayo Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos en mayo Foto: Shutterstock
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, las empleadas domésticas argentinas percibirán los mismos salarios que en abril, al no haberse acordado aún una nueva actualización paritaria para el sector.
  • Los montos para tareas generales inician en $410.773,52 mensuales. El esquema incluye un bono de hasta $20.000 y ajustes en aportes de ARCA vigentes hasta el mes de julio.
  • Estos valores operan como referencia obligatoria para las liquidaciones. Se espera que la falta de acuerdo presione futuras paritarias frente a la evolución de la inflación.
Resumen generado con IA

En mayo de 2026, las empleadas domésticas continuarán cobrando los mismos salarios fijados en abril, ya que hasta el momento no se acordó una nueva actualización paritaria para el sector de casas particulares.

De esta manera, los valores vigentes se mantienen como referencia obligatoria tanto para el pago mensual como para el cálculo por hora, en función de la carga laboral de cada trabajadora.

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026

Los salarios mínimos dependen de la categoría y de si el trabajo se realiza con retiro o sin retiro. En todos los casos, los montos corresponden a los pisos salariales y pueden ser superiores según el acuerdo entre las partes.

Para tareas generales, la categoría más demandada:

Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 mensuales

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

En tanto, para cuidado de personas:

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 mensuales

Las categorías superiores, como supervisión o tareas específicas, presentan salarios más altos tanto por hora como mensuales.

Cómo calcular el sueldo según las horas trabajadas

El cálculo del salario varía según la carga horaria semanal:


Menos de 24 horas semanales: se utiliza el valor por hora de la categoría correspondiente

Entre 24 y 48 horas: se calcula proporcionalmente el salario mensual

Jornada completa: se aplica directamente el salario mensual establecido

Este esquema permite adaptar la liquidación a cada tipo de contratación, ya sea por horas o con esquema mensual.

Qué adicionales se deben pagar

Además del salario básico, los empleadores deben contemplar algunos adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado

Zona desfavorable: 30% extra en regiones alcanzadas

Aportes y contribuciones: según la carga horaria

El adicional por antigüedad se incorpora como un ítem específico en el recibo de sueldo y se aplica sobre el salario mensual.

Bono para empleadas domésticas: cuánto se paga

El esquema vigente también incluye una suma no remunerativa por única vez, que varía según la cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o sin retiro: $20.000

Empleo doméstico: nuevo valor de aportes y contribuciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un aumento en los aportes y contribuciones que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen desde febrero y se mantendrá sin cambios hasta julio.

La actualización de los valores afecta los conceptos de salud, jubilación y seguro de riesgos del trabajo, y responde al esquema de movilidad que sigue el monotributo junto con la evolución de la inflación del último semestre.

Para quienes emplean personal con una carga laboral de 16 horas semanales o más, el monto total a pagar asciende a $37.884,95, lo que representa un incremento de casi 0,50%, unos $ 178, respecto al período anterior. De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 a la ART.

En el caso de jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el aporte mensual se ubica en $13.840,63, mientras que para quienes trabajan menos de 12 horas el monto baja a $ 8.812,75.

El ajuste se enmarca en la resolución 5645/2025, que estableció actualizaciones semestrales basadas en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, los incrementos reflejan la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado. El próximo ajuste está previsto para julio de 2026.

En paralelo, la cuota de la ART tuvo una suba mayor, de 1,32%, pasó de $ 13.459,20 a $ 13.637,06, es decir, unos 178 pesos más y contempla un componente fijo destinado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

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