San Martín de Tucumán venció 2 a 1 con Atlético Rafaela en La Ciudadela

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.

El encuentro promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.