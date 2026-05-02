Tarucas perdió con Dogos y se complica en el Súper Rugby Américas

¿Cuánto duele esa pelota perdida por Luciano Asevedo sobre el final? ¿Cuántas esperanzas se fueron ahí? ¿Qué habría pasado si Tarucas empujaba en ese último maul? No hay respuestas. No hay consuelo. Porque el problema ya no es solo el resultado: el equipo dejó de sostenerse en sus virtudes. En Córdoba, ante Dogos, chocó contra una verdad incómoda: el corazón no alcanza. Hay que jugar mejor, hay que concretar y, sobre todo, hay que decidir bien. Hoy, el equipo retrocede en todos esos aspectos. Y aunque se mantuvo en partido y cayó apenas 18-13, el conjunto de Álvaro Galindo sigue sin encontrar el camino para dar vuelta la página en el Súper Rugby Américas. Y la ilusión de meterse en semifinales empieza a desvanecerse.