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Tarucas cayó 18-13 frente a Dogos en Córdoba y sigue sin cortar su mala racha en el Súper Rugby Américas

PARTIDO REÑIDO. Thiago Sbrocco intenta romper con la defensa de Dogos, pero es contenido por los cordobeses. PARTIDO REÑIDO. Thiago Sbrocco intenta romper con la defensa de Dogos, pero es contenido por los cordobeses. Foto de Súper Rugby Américas.

Mateo Sánchez y Juan Ignacio Greising Revol apoyaron los tries para los cordobeses; Facundo Cardozo marcó para la franquicia del NOA.

Hace 1 Hs
21:54 hs

Finalizó el partido

21:49 hs

76' ST: Rodríguez falló un penal

El apertura de Dogos se perdió una chance clara de sentenciar la historia.

21:44 hs

71' ST: Penal para Dogos

Rodríguez anotó el 18-13.

21:42 hs

70' ST: Vuelve Stéfano Ferro

El jugador formado en Lawn Tennis vuelve al campo de juego.

21:34 hs

61' ST: Conversión fallada de Dogos

Rodríguez falló su remate. El partido está 15-13.

21:33 hs

60' ST: Try de Dogos

Juan Ignacio Greising Revol anotó el try para Dogos. El partido está 15-13.

21:31 hs

59' ST: Amarilla para Tarucas

Ferro fue amonestado por el árbitro por un tackle alto.

21:26 hs

Cambios en Tarucas

Tomás Elizalde ingresó en lugar de Macome, y Guraiib entró por Calderoni.

21:15 hs

45' ST: Conversión de Tarucas

Ferro anotó el 13-10 en Córdoba.

21:14 hs

44' ST: Try de Tarucas

Facundo Cardozo anotó el primer try para la franquicia del NOA.

21:09 hs

Empezó el segundo tiempo

Tarucas realizó dos cambios: Moreno entró por Navarro y Asevedo por Marini.

20:56 hs

Finalizó el primer tiempo

Tarucas varias deficiencias en las formaciones fijas y, sobre todo, estuvo flojo en la obtención del line. Ahora Galindo deberá realizar una serie de cambios para recortar la distancia.

20:55 hs

40' PT: Penal para Tarucas

Ferro anotó el 10-6. Tarucas recorta distancia.

20:43 hs

Cambio en Tarucas

Entró Santiago Heredia en lugar de Facundo Cardozo.

20:41 hs

"Nos mantenemos en partidos pese a la poca obtención que tuvimos"

Diego Vidal analizó el rendimiento de Tarucas en el primer tiempo, y se mostró autocrítico por la performance de la franquicia del NOA en los lines.

20:25 hs

15' PT: Dogos estira su ventaja

Rodríguez anotó el penal y puso el 10-3 en Córdoba.

20:21 hs

14' PT: Penal para Dogos

Facundo Rodríguez decidió patear a la "H". 

20:18 hs

11' PT: Conversión de Dogos

Facundo Rodríguez pone el 7-3 en Córdoba Athletic.

20:16 hs

10' PT: Try de Dogos

Mateo Sánchez anotó el primer try del partido.

20:09 hs

3' PT: Primeros puntos para Tarucas

Ferro anotó el penal y Tarucas se pone en ventaja.

20:09 hs

2' PT: Penal para Tarucas

Stéfano Ferro decidió patear a los palos.

20:06 hs

Comenzó el partido

Lo que tenés que saber

Desde las 20, Tarucas, dirigido por Álvaro Galindo, afrontará un duelo clave ante la franquicia cordobesa por la fecha 10 del Súper Rugby Américas. La “Fuerza del Norte” está obligada a ganar para recortar distancias con Selknam, que ocupa el cuarto puesto y llega en alza tras vencer a Peñarol en la última jornada.

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