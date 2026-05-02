Tarucas cayó 18-13 frente a Dogos en Córdoba y sigue sin cortar su mala racha en el Súper Rugby Américas
Finalizó el partido
76' ST: Rodríguez falló un penal
El apertura de Dogos se perdió una chance clara de sentenciar la historia.
71' ST: Penal para Dogos
Rodríguez anotó el 18-13.
70' ST: Vuelve Stéfano Ferro
El jugador formado en Lawn Tennis vuelve al campo de juego.
61' ST: Conversión fallada de Dogos
Rodríguez falló su remate. El partido está 15-13.
60' ST: Try de Dogos
Juan Ignacio Greising Revol anotó el try para Dogos. El partido está 15-13.
59' ST: Amarilla para Tarucas
Ferro fue amonestado por el árbitro por un tackle alto.
Cambios en Tarucas
Tomás Elizalde ingresó en lugar de Macome, y Guraiib entró por Calderoni.
45' ST: Conversión de Tarucas
Ferro anotó el 13-10 en Córdoba.
44' ST: Try de Tarucas
Facundo Cardozo anotó el primer try para la franquicia del NOA.
Empezó el segundo tiempo
Tarucas realizó dos cambios: Moreno entró por Navarro y Asevedo por Marini.
Finalizó el primer tiempo
Tarucas varias deficiencias en las formaciones fijas y, sobre todo, estuvo flojo en la obtención del line. Ahora Galindo deberá realizar una serie de cambios para recortar la distancia.
40' PT: Penal para Tarucas
Ferro anotó el 10-6. Tarucas recorta distancia.
Cambio en Tarucas
Entró Santiago Heredia en lugar de Facundo Cardozo.
"Nos mantenemos en partidos pese a la poca obtención que tuvimos"
Diego Vidal analizó el rendimiento de Tarucas en el primer tiempo, y se mostró autocrítico por la performance de la franquicia del NOA en los lines.
15' PT: Dogos estira su ventaja
Rodríguez anotó el penal y puso el 10-3 en Córdoba.
14' PT: Penal para Dogos
Facundo Rodríguez decidió patear a la "H".
11' PT: Conversión de Dogos
Facundo Rodríguez pone el 7-3 en Córdoba Athletic.
10' PT: Try de Dogos
Mateo Sánchez anotó el primer try del partido.
3' PT: Primeros puntos para Tarucas
Ferro anotó el penal y Tarucas se pone en ventaja.
2' PT: Penal para Tarucas
Stéfano Ferro decidió patear a los palos.
Comenzó el partido
El XV de Dogos
El XV de Tarucas
La presentación de Benjamín Elizalde
Lo que tenés que saber
Desde las 20, Tarucas, dirigido por Álvaro Galindo, afrontará un duelo clave ante la franquicia cordobesa por la fecha 10 del Súper Rugby Américas. La “Fuerza del Norte” está obligada a ganar para recortar distancias con Selknam, que ocupa el cuarto puesto y llega en alza tras vencer a Peñarol en la última jornada.