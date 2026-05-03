Salta vuelve a tener ley de lemas de cara a 2027

Sujeto olvidado

El politólogo y consultor de datos en IA Franco Galeano lanzó una dura advertencia sobre el avance de esta reforma. Según Galeano, la nueva norma no responde a una demanda social, sino a una necesidad de la “maquinaria política” para retener el poder, de cara al proceso electoral del próximo año. “Está ampliamente documentado que uno elige a un candidato dentro de un sublema, pero ese voto termina sumando para otro espacio con el que quizás ni siquiera se coincida ideológicamente”, sentenció, calificando al sistema como una distorsión directa de la voluntad ciudadana.