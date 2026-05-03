“Como sociedad hemos perdido el norte para acompañar el dolor”

En los últimos años, también debieron crear espacios de acompañamiento vinculados a problemáticas como las adicciones y el suicidio. La propuesta de la pastoral invita a habilitar el dolor. “Lo más importante es escuchar. No hay un termómetro del sufrimiento, no hay un dolor más grande que otro. Pero sí hay algo en común: la necesidad de ser comprendido”, afirma la coordinadora. “Cuando hablamos de aceptación no es resignación: es poder integrar esa pérdida, entender que la muerte y el dolor son parte de la vida humana. No es un castigo ni algo que nos pasa solo a nosotros. Pero sí puede dejarnos un aprendizaje, un sentido”, explica y va más allá: “La cruz es un concepto religioso. Nosotros, los católicos, la veneramos porque representa el mayor signo de amor: la muerte y resurrección de Jesús. Pero no hay que olvidarnos de que el sufrimiento de esa cruz es profundamente humano. Es el sufrimiento con el que todos cargamos. No importa en qué creamos. La propuesta aquí no es evitar el sufrimiento ni callarlo: es integrar el hecho doloroso a nuestra propia historia y recuperar la esperanza”. (Producción periodística: Rosarito Ávila)