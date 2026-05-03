Quién fue Cornelia Montero, la primera periodista tucumana

“Espejar las grandes líneas femeninas en el mundo del periodismo resulta inscribir un trabajo generoso de luchas y de grandes hazañas. Si bien, como ya ha sido reiteradamente señalado, el rol de la mujer a lo largo del tiempo ha sufrido diversos altibajos, hoy se yergue con otra fuerza en el escenario. En consecuencia, estimula poder recordar la trayectoria y legado de algunas de ellas. Enlazar la memoria con el amor por la profesión y la entrega de estas emblemáticas “señoras del oficio” nos impulsa cual motor y ejemplo para quienes creemos en esa magia de las letras dentro de un mundo un poco caótico pero un tanto más empático. Sabido es que la mujer con el paso de los años ha ido tomando posesión de su labor social y particularmente en el campo del periodismo ya en el proceso de construcción respecto a nuestra Nación joven como asimismo en un oficio agónicamente reconocido: la prensa. Hagamos un poco de historia. No se nos escapa que la prensa argentina se inició entramada fiel a un espíritu de lucha, signada por las manifestaciones generadas en pro de la libertad por las ideas de Mariano Moreno. No en vano, transcurrido el tiempo la siembra que generaron las gacetillas, los diversos folletos, los diarios o semanarios que empezaron con fuerza a circular fueron arraigando una necesidad de nuevas voces en dichos escritos. Entre los primeros en sumarse a la misión periodística figuran notables mujeres. Entre ellas: mujeres ligadas a la educación, a la política o a las letras. Es así, como a nivel nacional nos encontramos con Petrona Rosende de Sierra, poeta y educadora uruguaya nacionalizada en nuestro país, quien en 1830 funda en Buenos Aires el periódico La Aljaba , dirigido al público femenino de la alta sociedad. La Aljaba, si bien registró un breve tiempo de vida, sus ejemplares sirvieron de base fundacional para iniciar en la prensa un notable “movimiento femenino” dotado de un fuerte perfil educativo, religioso y de beneficencia como también de reclamo público sobre los derechos de la mujer.