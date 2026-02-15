Una mirada al universo: Marie Curie, la madre de la física moderna y mucho más

En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el 11 de febrero se celebraría el Día de la Mujer y La Niña en la Ciencia. Se lo estableció para celebrar las contribuciones de las mujeres a la ciencia y sensibilizar sobre la necesidad de que en ese ámbito haya la igualdad de género. La mujer siempre tuvo una participación relevante en el desarrollo de la ciencia, aunque muchas veces lo hizo colaborando con sus esposos o hermanos sin aparecer formalmente en los trabajos. Una de las primeras mujeres que luchó por cambiar esto y lo logró fue Marie Curie.
¿Quién fue Marie Curie?
Marie Salomea Sklodowska nació en 1867 en Polonia. Su niñez y adolescencia no fueron fáciles. Polonia se encontraba bajo el control del Imperio Ruso y las mujeres no podían estudiar. Sin embargo lo hizo de manera clandestina. A los 24 años se fue a París y allí continuó sus estudios.
En 1894 comenzó su trabajo científico estudiando las propiedades magnéticas de los aceros. Tanto sus estudios, como sus investigaciones, los hizo con becas que no le resultaron fáciles de conseguir, por ser mujer. Necesitaba un laboratorio más grande para realizar sus trabajos y por eso conoció a Pierre Curie, quien la invitó a trabajar en su laboratorio. En 1895 se casaron y adoptó el apellido de él pasando a ser Marie Curie. Un tiempo después dijo que había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico en quien podía confiar. En 1897 nació su primera hija, Irene, que seguiría los pasos de los padres.
Luego comenzó a trabajar en su doctorado, bajo la dirección de Henri Becquerel, quien había logrado aislar el uranio. En 1903 lo presentó en la Universidad de la Sorbona. El trabajo fue de tal impacto que Marie y Pierre fueron invitados a exponerlo en la Real Institución de Gran Bretaña. A Marie no le permitieron hablar por ser mujer y el trabajo fue expuesto por Pierre, su esposo.
El matrimonio Curie había recibido varios premios y distinciones y en 1903 les dieron el Premio Nobel de Física compartido con Becquerel. En principio ella había sido excluida y Pierre dijo que renunciaría si Marie no era incluida. Finalmente el premio fue para los tres, siendo la primera mujer en recibir un Premio Nobel.
Ese mismo año, los Curie comenzaron a tener problemas de salud por su exposición a la radiación, aunque en ese momento no se conocían sus efectos nocivos. En 1905 tuvieron a su segunda hija Eve y en 1906 Pierre, en una noche de lluvia, cayó bajo las ruedas de un carruaje y falleció. A pesar de la soledad, de la dificultad para criar sola a sus hijas y el hostigamiento de la sociedad que la acusaba de tener amantes, siguió con su trabajo y en 1911 recibió el Premio Nobel de Química.
También trabajó en Rayos X e hizo las primeras pruebas para tratar las neoplasias con isótopos radioactivos, entre otras cosas.
En 1934 falleció a causa de una enfermedad contraída por estar expuesta a la radiación y fue enterrada junto a Pierre en el cementerio de Sceaux. En 1995, los cuerpos del matrimonio Curie fueron trasladados al Panteon de París. Sus cuerpos todavía emitían un alto nivel de radioactividad.
Marie Curie es considerada como la madre de la física moderna y fue la que logró que las mujeres empiecen a ser respetadas en sus profesiones.