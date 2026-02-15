Una mirada al universo: Marie Curie, la madre de la física moderna y mucho más

En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el 11 de febrero se celebraría el Día de la Mujer y La Niña en la Ciencia. Se lo estableció para celebrar las contribuciones de las mujeres a la ciencia y sensibilizar sobre la necesidad de que en ese ámbito haya la igualdad de género. La mujer siempre tuvo una participación relevante en el desarrollo de la ciencia, aunque muchas veces lo hizo colaborando con sus esposos o hermanos sin aparecer formalmente en los trabajos. Una de las primeras mujeres que luchó por cambiar esto y lo logró fue Marie Curie.