¿Qué es la “conciencia”?: La inconsciencia de querer definirla

La Humana (Trascendental): Esta es la Champions League. No solo nos damos cuenta (la biológica), sino que podemos trascender el ego y el yo. Es cuando el foco se corre de “Produzco, quiero, puedo” a un “Estoy al servicio”. Es la que nos permite conectar con un 'todo' más grande, disolver la mente dual y sentir una unidad con el cosmos. Es el salto hacia la conciencia espiritual, trascendental y/o religiosa.