“Alberdi en el espejo”, una película que se resiste al encasillamiento

En lo formal, la película es un díptico que escinde dos historias que se enfrentan, dialogan y se complementan a través de la línea divisoria de un espejo: la vida de un joven titiritero contemporáneo y diferentes episodios – sin una lógica que los conecte- de la biografía de Alberdi. Los pantallazos del siglo XIX son presentados a través de un escenario oscuro, teatral, en el que se pasean espectros del pasado en un plano onírico, como si fueran cuadros decimonónicos. Alberdi es el personaje central en ese museo: un niño que juega con Belgrano en su Tucumán natal, con Mariquita Sánchez de Thompson y Esteban Echeverría en el Salón del 37´, jugando con la divisa punzó como significante de un régimen, interpelando a Bartolomé Mitre en un cuarto de hotel, atribulado en un prostíbulo de París, seducido por un retrato que le devuelve la figura de Rosseau en un salón de Suiza, su diálogo en Londres con el Rosas del exilio , su viaje en barco a Europa…