Pablo Avelluto: “Hay republicanos intermitentes; lo son o dejan de serlo según quien gobierne”

-Hay casos en los que uno podría pensar que salieron del closet, que era lo que querían, que creen en eso Probablemente el caso de Macri sea el más notable en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo, pero cada uno es libre de pensar como quiera cuando hay honestidad intelectual. Federico Sturzenegger cree en esto. Ahí no tengo nada para decir. Tal vez sí tengo para decir que lamentablemente el proyecto del PRO, que había construido Marcos Peña sobre todo, que tenía que ver con la estrategia con la cual el PRO llegó al gobierno nacional, no era esto. Quienes estábamos en ese grupo hoy somos estigmatizados como los tibios, los gradualistas, los que no hacíamos lo que supuestamente había que hacer, que es lo que Milei hace, una derecha que ahora encontró la horma de sus zapatos. Y después tenés a otros que son los buscas, como decía el Turco Asís en Los reventados, una de sus primeras novelas, “mañana gana el Partido Comunista y nos compramos unos martillos y salimos”. Hay gente que lo que le interesa es ser parte del poder. Y no tiene mucho escrúpulo ideológico. No solo en el PRO sino en todos los partidos. Después hay dos tipos más en mi taxonomía. Especímenes que creen que, porque ganó Milei, está de moda ser cruel, ser facho. El paradigma de eso sería el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sobreactúa el autoritarismo, el conservadurismo, los discursos violentos contra los pobres, creyendo que la obligación de un político es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que los focus groups le dicen que la gente quiere escuchar o lo que sus asesores le dicen que la gente dice. Ahí lo único que veo es impostura. Y finalmente hay otro tipo de personajes más ligados al pequeño mundo intelectual que rodeaba al PRO, con los cuales he tenido muchas diferencias, que no ven la gravedad de lo que está ocurriendo y que prefieren mirar para otro lado aún cuando las cosas son evidentes. Personas que eran obamistas y ahora son trumpistas; que valoraban el disenso democrático cuando gobernaba Cristina, y que se escandalizaban cuando el jefe de Gabinete Capitanich rompía un ejemplar de Clarín en una conferencia de prensa, pero que ahora guardan un silencio vergonzante. Son esos que llamo republicanos intermitentes. Lo son cuando gobiernan unos, pero dejan de serlo cuando gobiernan otros. Ese sector intelectual que se ufanaba de su liberalismo simula que ese pensamiento reaccionario no existe, que son sólo palabras. Y no son sólo palabras. En cualquier caso, aún si lo fueran, las palabras tienen la capacidad de construir realidades. Y Milei lo sabe.