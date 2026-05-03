Rutas, silencios, vacío y desamor

La separación*

Por Martín Kohan

“No sos muy de andar pensando y sin embargo, en un momento, mirando el contorno de cumbres, vas a pensar: estar solo es ni más ni menos que esto. Respirar la inmensidad y que no haya nadie cerca. Que nadie sepa de uno, no ser otro para alguien. Es distinta la soledad trivial, la de haber viajado solo por ejemplo a ver a tu hermano a Traslasierra, porque sabés que en Buenos Aires está Natalia…que vas a volver y te vas a encontrar con ella. Pero es distinta también la soledad de Juan Pablo, desgarrada soledad del dejado, la de la constatación continua de que Rosario no está, de que se fue. Esto otro es más largo y más hondo, y es eso lo que vas a pensar, aunque sea contingente, aunque esté destinado a no durar más que este rato”.