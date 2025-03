Una risa larga y trastornada cruje en la tapa de un libro

La respuesta de Castelli -reconstruye López- comenzó por plantear que, según el obispo, “los españoles que habían conquistado y poblado la América no habían engendrado hombres sino carneros en ella, puesto que los que habían nacido de esos padres eran simple cosa semoviente, y no hijos ni herederos de los españoles de América. (…) ‘El señor Lué nos trae -dijo Castelli- una singular novedad. Los hijos no heredan a sus padres. Los extraños, los mercaderes que no han hecho jamás otra cosa que chupar el jugo de nuestra tierra, esos son los herederos. Nadie ha dicho jamás un absurdo más ridículo ni más falso. Y ahí atrás -hace bien de tenerlas detrás- tiene el obispo las leyes que lo desmienten. Esas leyes declaran que los hijos legítimos son los herederos forzosos y únicos de los padres. Y como aquí no hay más que herederos, ni más conquistadores ni pobladores que nosotros, es falso que el derecho de disponer de nuestra herencia, hoy que la madre patria ha sucumbido, pertenezca a los españoles de Europa y no de los americanos’”.