Los senadores Moisés, Andrada y Mendoza piden Salas de Prensa permanentes en los tres poderes

La senadora nacional Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presentó, junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza de Convicción Federal, un proyecto de ley que establece la obligación de crear Salas de Prensa Institucionales permanentes en los tres poderes del Estado: en Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema.