Murió la joven que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un bar en Entre Ríos

Resumen para apurados
- Lucía Karg falleció este jueves tras un mes de agonía por las quemaduras sufridas en la explosión de un bar en Villaguay, Entre Ríos, ocurrida el pasado 27 de marzo.
- El siniestro se originó por acumulación de gas en la cocina del local. Lucía tenía el 80% de su cuerpo afectado; otros dos heridos permanecen en estado crítico bajo tratamiento.
- La tragedia conmocionó a la comunidad y la justicia investiga las causas de la pérdida de gas. El caso marca un precedente sobre controles de seguridad en locales gastronómicos.
La muerte de Lucía Karg, la joven de Villaguay que había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo tras la explosión en el restobar El Patio Resto Bar, conmocionó a la comunidad entrerriana. Falleció este jueves por la tarde, a poco más de un mes del hecho, luego de atravesar una prolongada agonía que mantuvo en vilo a vecinos y allegados.
Desde el accidente, ocurrido el 27 de marzo, la evolución de su estado de salud había sido seguida con atención. El 17 de abril había logrado despertar y mostraba signos de conciencia, lo que generó una renovada esperanza. Sin embargo, en las horas previas a su fallecimiento su cuadro se agravó de manera irreversible, pese a los esfuerzos del equipo médico.
La noticia impactó de lleno en Villaguay, donde desde el primer momento se multiplicaron las cadenas de oración y los mensajes de apoyo para la familia. Tras confirmarse el deceso, las redes sociales se llenaron de despedidas y muestras de dolor.
Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su novio, que rápidamente se viralizó. “No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, escribió. También la definió como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”.
En su despedida, el joven reflejó el vacío que deja su ausencia: “Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”. Además, prometió honrar su memoria adoptando los valores que la caracterizaban, como la solidaridad y la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. “Descansá en paz, mi amor, mi Luci”, cerró.
El dolor se extendió más allá de su círculo íntimo. Desde los Bomberos Voluntarios Villa Domínguez expresaron: “Lucía, descansá en paz, fuiste una gran guerrera. Nuestras condolencias para la familia”. También se replicaron mensajes de vecinos y conocidos, como el de una usuaria que escribió: “Lu, dejaste un re vacío en todos los que esperábamos tu regreso, en tu familia y amistades. Descansá en paz, hermosa”.
El hecho que desencadenó la tragedia ocurrió en pleno centro de Villaguay, en la calle San Martín al 500. Una serie de explosiones de gran magnitud destruyó por completo el local gastronómico. Testigos relataron haber escuchado una fuerte detonación seguida por otras, lo que generó momentos de pánico en la zona.
Los bomberos voluntarios lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a edificios cercanos, aunque persistía el temor por nuevas fugas de gas.
De acuerdo con las primeras pericias, las explosiones se habrían producido por una acumulación de gases. El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, explicó que aún no se determinó con precisión si el origen fue una pérdida de gas u otro factor. El local fue clausurado de manera inmediata.
La investigación quedó en manos del fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, quien trabajó en el lugar junto a personal policial para determinar las causas del siniestro. Según la reconstrucción inicial, el foco podría haberse originado en tareas de cocina en el patio trasero del restaurante, donde se utilizaban equipos conectados a garrafas de gas envasado.
El episodio dejó cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. Lucía era la más afectada. Los otros dos heridos graves, Martín Kloster y Nicolás Conci, continúan en tratamiento, mientras familiares y allegados mantienen pedidos de oración por su recuperación.