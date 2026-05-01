Murió la joven que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un bar en Entre Ríos

La muerte de Lucía Karg, la joven de Villaguay que había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo tras la explosión en el restobar El Patio Resto Bar, conmocionó a la comunidad entrerriana. Falleció este jueves por la tarde, a poco más de un mes del hecho, luego de atravesar una prolongada agonía que mantuvo en vilo a vecinos y allegados.