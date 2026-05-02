Economía hogareña: cómo evitar que las deudas agobien las finanzas

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la morosidad en el crédito al consumo se incrementó 9,6 puntos porcentuales, pasando del 2,5% a 12,1%, es decir, cerca de cinco veces. Actualmente, los niveles de morosidad de los hogares se ubican por encima de los registrados desde 2009, incluyendo el período de pandemia.
Desde diciembre de 2023 , la inflación acumulada en bienes fue cercana al 170% y en servicios alrededor del 362%, lo que indica que las familias destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios, reduciendo el ingreso disponible para la compra de bienes.
Antes del inicio de la actual gestión del presidente Javier Milei, los asalariados destinaban casi el 60% de sus ingresos al consumo de bienes. Al actualizar estas participaciones, considerando la inflación de bienes y servicios, se observa que cerca del 42% del ingreso se orienta ahora al pago de servicios, lo que implica un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del inicio de la gestión. Esto sugiere que, aun cuando los salarios reales se incrementaron, una mayor proporción de ese aumento se destinó al consumo de servicios, indica el reporte al que accedió LA GACETA.
Esta dinámica podría explicar, en parte, el crecimiento del crédito al consumo, que se incrementó un 57% en términos acumulados desde el inicio de la gestión. Si bien el uso de tarjetas de crédito es cada vez más extendido, no se trata de un fenómeno atribuible únicamente a una mayor educación financiera o a promociones comerciales -que ya existían previamente-, sino a factores más estructurales, puntualiza el diagnóstico académico. En esta línea, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el uso de tarjetas de crédito para financiar el consumo en supermercados incrementó su participación en las compras pasando de manera significativa del 39% al 43% de las compras totales.
Este avance del crédito se dio en paralelo a una disminución del uso de otros medios de pago. Las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 25%, mientras que el efectivo pasó del 20% al 17%. En contraste, el uso de billeteras virtuales se expandió en 8 puntos porcentuales, al pasar del 7% al 15% del total de las operaciones, detalla el reporte de la UBA. La reconfiguración del gasto familiar, donde el peso de los servicios pasó a representar el 42% del ingreso, terminó forzando a los hogares a buscar crédito en canales no tradicionales para sostener el consumo básico.
Varios factores
El endeudamiento en Argentina responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales que fue erosionando el poder adquisitivo de los hogares, obligando a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios. En este sentido, el endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó niveles récord con un compromiso financiero superior a los $ 39 billones, impulsado por una alta dependencia de tarjetas de crédito para gastos corrientes, según datos de la consultora Focus Market y del Indec. En este contexto, los expertos de Adelantos.com advierten sobre la importancia de adoptar hábitos financieros responsables y ofrecen recomendaciones prácticas para mantener el control de las finanzas.
¿Cómo blindarse?
Uno de los errores más comunes es perder de vista la capacidad real de pago. Los especialistas de Adelantos.com subrayan que, “para mantener una salud financiera estable, las cuotas de la deuda nunca deberían superar el 40% del ingreso mensual disponible”. Superar este umbral eleva exponencialmente el riesgo de incumplimiento y estrés financiero.
Para quienes buscan recuperar el control o prevenir situaciones de riesgo, los expertos recomiendan tres acciones concretas:
1. Presupuesto de Supervivencia: No se trata solo de anotar gastos, sino de identificar ingresos reales versus gastos fijos. Un presupuesto mensual realista permite visibilizar los gastos hormiga que drenan el salario.
2. El Fondo de Contingencia: En Argentina, los imprevistos son la norma. Se sugiere construir un ahorro de emergencia equivalente a tres meses de gastos básicos. Este colchón actúa como barrera para no recurrir a una deuda de emergencia ante un imprevisto.
3. Consolidación Inteligente. Cuando se manejan múltiples tarjetas o préstamos con distintas tasas y vencimientos, el desorden suele llevar a la mora. La consolidación de deudas es una estrategia financiera que permite reunir varias obligaciones en un solo préstamo con el fin de simplificar pagos, ordenar el flujo y proteger la reputación crediticia.
“Planificar y actuar con anticipación es lo que permite que una solución financiera digital cumpla su objetivo de dar alivio, sin comprometer el futuro del hogar”, concluyen desde el equipo de Adelantos.com.
Tensiones: las restricciones financieras
Según la UBA, si bien el programa de estabilización del gobierno de Javier Milei logró moderar la inflación y reducir los niveles de pobreza medidos por ingresos, persisten tensiones en la economía de los hogares. La fuerte divergencia entre la inflación de bienes y servicios reconfiguró la estructura del gasto, aumentando el peso de estos últimos y reduciendo el ingreso disponible para consumo. Así, el mayor uso del crédito y el incremento de la morosidad sugieren que parte de la mejora observada en los indicadores agregados convive con restricciones financieras crecientes a nivel microeconómico.