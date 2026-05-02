Economía hogareña: cómo evitar que las deudas agobien las finanzas

Esta dinámica podría explicar, en parte, el crecimiento del crédito al consumo, que se incrementó un 57% en términos acumulados desde el inicio de la gestión. Si bien el uso de tarjetas de crédito es cada vez más extendido, no se trata de un fenómeno atribuible únicamente a una mayor educación financiera o a promociones comerciales -que ya existían previamente-, sino a factores más estructurales, puntualiza el diagnóstico académico. En esta línea, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el uso de tarjetas de crédito para financiar el consumo en supermercados incrementó su participación en las compras pasando de manera significativa del 39% al 43% de las compras totales.