Turf: Need You Tonight ganó el “República Argentina”

Por segundo año consecutivo, Need You Tonight se adjudicó el Gran Premio “República Argentina”, una de las carreras más importantes del calendario nacional. Muy bien conducido por William Pereyra, el pupilo de Roberto Andrés Pellegatta derrotó por un cuerpo a Votá Bien en el muy buen tiempo de 2’03”21/100 para los 2.000 metros sobre pista de arena normal del Hipódromo de Palermo.