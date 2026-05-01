Turf: Need You Tonight ganó el “República Argentina”

Resumen para apurados
- Need You Tonight ganó por segundo año consecutivo el Gran Premio República Argentina en el Hipódromo de Palermo, derrotando a Votá Bien bajo la monta del jockey William Pereyra.
- El pupilo de Roberto Pellegatta marcó 2’03”21/100 en los 2.000 metros de arena. La jornada incluyó otros cinco premios de Grupo 1 y entregó 100 millones de pesos al ganador.
- Con este tercer Grupo 1, el hijo de Hat Ninja ratifica su dominio como el mejor fondista del país. Su regularidad desde 2024 lo posiciona como la gran figura del turf nacional.
Por segundo año consecutivo, Need You Tonight se adjudicó el Gran Premio “República Argentina”, una de las carreras más importantes del calendario nacional. Muy bien conducido por William Pereyra, el pupilo de Roberto Andrés Pellegatta derrotó por un cuerpo a Votá Bien en el muy buen tiempo de 2’03”21/100 para los 2.000 metros sobre pista de arena normal del Hipódromo de Palermo.
Tercero se ubicó Private Blend, cuarto terminó el tordillo Butterfing y quinto culminó Billion, que fue conducido por el jinete tucumano Osvaldo “Fleco” Alderete.
Con esta victoria, que entregó un premio de 100 millones de pesos para el propietario del caballo ganador, el descendiente de Hat Ninja demostró que es uno de los mejores fondistas en pista de arena del país.
El nieto materno de Easing Along alcanzó su sexta victoria en 11 presentaciones, de las cuáles cuatro fueron en el plano jerárquico. Además cuenta con tres segundos, un tercero y un quinto puesto, lo que deja en claro la gran regularidad que mostró desde que empezó a competir el 30 de agosto de 2024.
Need You Tonight corrió en mitad del lote durante gran parte de la competencia y recién faltando 400 metros para el disco comenzó a mostrar todo su potencial para ganar el tercer Grupo 1 de su campaña.
La jornada palermitana contó con otras cinco competencias de Grupo 1. En el Gran Premio “Jorge de Atucha” sorprendió la potranca Gran Gotera. La hija de Made You Look venció por el pescuezo a Personal Filly, en 1’30”93/100 para los 1.500 metros.
Entre las yeguas, Herd Immunity triunfó en el Gran Premio “Criadores”. En un gran final, la hija de Forge se adelantó por el hocico a Martana en 2’03”46/100 para los dos kilómetros.
En el Gran Premio “Montevideo” también hubo sorpresa. Emotion Rate derrotó por el pescuezo a Paulo Sil, en 1’31”89/100 para las 15 cuadras.
Entre los milleros, el que se lució fue Drive Joy. El alazán del “Firmamento” venció por 1 1/2 cuerpo a Escape Room, en 1’36” 28/100 para los 1.600 metros.
El Gran Premio “Maipú”, para los velocistas, la victoria fue para El Epecuen. Conducido por Juan Cruz Villagra, derrotó por 3/4 cuerpos a Labrado, en 55”84/100 para los 1.000 metros.