Teatro: la recuperación de Malvinas, en “Un autógrafo”

Evocar una gesta como fue la recuperación de las Islas Malvinas es el objetivo de Matías Gordillo con su obra “Un autógrafo”, que hoy se presentará a las 21.30, en una única función en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850). La fecha tiene un segundo significado: un 2 de mayo fue hundido el crucero General Belgrano en las aguas del Atlántico Sur, pero fuera de la zona de exclusión.
Creada por Ginés Producciones, el relato teatral se centra en lo ocurrido el 2 de abril, cuando la Operación Rosario consumó el regreso argentino al territorio usurpado por Gran Bretaña, con el objetivo de “reflexionar sobre el amor a la Argentina y el heroísmo y el sacrificio de quienes combatieron”, adelanta su autor, quien fue asesorado sobre los hechos reales ocurridos en 1982 por el coronel (RE) Marcelo Anadón, veterano del conflicto bélico.
Junto a las figuras históricas representadas en escena, se recuperan cartas, textos y despedidas, lo que hace que en muchas ensayos “terminamos emocionados”, reconoce Gordillo. El reparto está integrado por Francisco Martín Kassar, Facundo Pautassi, Ernesto Ocaranza Zavalía, Gastón Benegas Charubi, Nicasio Herrera, Santiago Peralta, María Elena Rodríguez Perea, María Elina Gray, Sandra Jarma, Francisco Jaime Peña, Santiago Aráoz Caram y Antonella Díaz.
En la capital
En dos espacios de San Miguel de Tucumán, a las 21 habrá sendas propuestas.
La sala Orestes Caviglia (San Martín 251) recibirá al grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán con “Mundo alegre”, la obra de Selva Cuenca que reivindica la libertad, la imaginación y la alegría como fuerzas transformadoras capaces de despertar a un pueblo adormecido por la seriedad y la tristeza. El elenco es conducido por Lilian Mirkin.
En simultáneo, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) se repondrá “Florecitas del monte”, escrita y dirigida por Carlos Correa, y con Luis Balderrama, Fabián Bonilla, Jorge García, Mariano Hernández, Martín Lombardelli, Gringo Maccarini, Sergio Prina y Lurdes Villalba.
En esta comedia de estilo gauchesco, todo comienza con un crimen atroz, perpetrado por el gaucho Apud, que instala un nuevo orden en un pueblo de hombres solitarios, donde las mujeres desaparecieron sin dejar rastro. La llegada de un forastero altera los ánimos, pues su aspecto y sus hábitos, desafían el mandato atávico que gobierna a los paisanos. A su vez, la presencia de un ser mitológico amenaza a los hombres, despierta dudas, que traen con ellas nuevos miedos.