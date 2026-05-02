Teatro: la recuperación de Malvinas, en “Un autógrafo”

Evocar una gesta como fue la recuperación de las Islas Malvinas es el objetivo de Matías Gordillo con su obra “Un autógrafo”, que hoy se presentará a las 21.30, en una única función en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850). La fecha tiene un segundo significado: un 2 de mayo fue hundido el crucero General Belgrano en las aguas del Atlántico Sur, pero fuera de la zona de exclusión.