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En marzo se molieron 564.630 t de girasol

Esta cantidad constituye un incremento del 52% interanual, y el registro más elevado para ese mes desde 2009 en la Argentina.

Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que durante marzo la molienda de girasol a nivel nacional totalizó 564.630 toneladas, constituyendo el registro más elevado para ese mes desde el año 2009.

El registro también deja en evidencia un crecimiento más marcado en los últimos diez años. En este sentido, se destaca el incremento del 52% de marzo de 2026, respecto del mismo mes de 2025. Este volumen representa un notable incremento respecto del promedio de la última década y refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional.

El resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino.

Desde la Secretaría de Agricultura se destaca que este resultado es indicativo de la solidez del complejo oleaginoso argentino, que posiciona al país como uno de los principales exportadores mundiales de aceite y subproductos de girasol.

En este marco, el Gobierno nacional continúa trabajando para fortalecer las condiciones productivas y comerciales que permitan al sector mantener y superar estos niveles de actividad.

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