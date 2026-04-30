Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

“Mataron a 150 millones de personas”.- Durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei protagonizó un cruce a los gritos con legisladores de la izquierda, en un clima que se tensó con el avance de la sesión. La discusión se desató luego de la defensa que hizo el funcionario del alineamiento internacional del país, incluyendo la adhesión argentina al “Escudo de las Américas” y el posicionamiento en favor de Israel. En ese contexto, Milei respondió con dureza a las críticas del sector opositor más combativo y lanzó: “Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas”, en referencia a los diputados del bloque de izquierda, que venían cuestionando al oficialismo durante la exposición.