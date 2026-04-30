Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió hoy la gestión y negó delitos ante el Congreso argentino tras responder 2.000 preguntas en una tensa sesión de más de siete horas.
- El funcionario justificó su patrimonio y viajes familiares con fondos propios, mientras el presidente Milei asistió al recinto para respaldar la unidad del equipo de Gobierno.
- La ratificación de Adorni y el rechazo a las denuncias de enriquecimiento anticipan un escenario de mayor confrontación judicial y política con la oposición y sectores de prensa.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó en el Congreso durante casi siete horas, respondió más de 2.000 preguntas y enfrentó fuertes cuestionamientos por denuncias sobre su patrimonio y sus viajes. “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”, afirmó. La sesión contó con la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei y miembros del Gabinete.
En su exposición, sostuvo que la investigación por el viaje oficial a Miami y Nueva York -donde se cuestionó la participación de su esposa- fue archivada por la fiscal y el juez, al no detectar gastos para el Estado ni irregularidades. “Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara. Pedí disculpas a los argentinos y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, señaló.
Sobre su patrimonio y sus viajes personales, diferenció los gastos privados de los recursos públicos. Evitó detallar la adquisición de propiedades, pero aseguró que los viajes familiares fueron financiados con dinero propio, sin aportes de terceros ni beneficios indebidos. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, afirmó, y agregó que cumplió con la Ley de Ética Pública y presentó sus declaraciones juradas.
Sobre este punto, explicó que los formularios incluyen un componente público y otro reservado, este último bajo custodia de la Oficina Anticorrupción y accesible sólo ante requerimiento judicial. Se negó a brindar mayores detalles y se amparó en el carácter confidencial de esos apartados.
“No voy a renunciar”
Durante su descargo, Adorni apuntó contra el peronismo. “Es poco serio que ustedes, legisladores, siendo parte de un partido cuya jefa política está presa por robar más de 500 millones de dólares con la obra pública se sientan con la autoridad de lanzar acusaciones en temas con los que ni siquiera estoy imputado”, dijo en alusión a Cristina Fernández de Kirchner.
“No voy a aceptar injurias de quienes hicieron una defraudación al Estado”, remarcó. Ante la consulta sobre una eventual renuncia, fue tajante: “Respecto a la pregunta de si voy a presentar la renuncia o continuar, quiero dejarles en claro a todos que no. Estoy acá dando la cara”.
Reformas
En su presentación, el jefe de Gabinete repasó lo que consideró logros del Gobierno y puso el foco en las empresas públicas al señalar que no recibieron fondos del Tesoro, con menciones a Aerolíneas Argentinas y AySA. Defendió además el esquema de concesiones privadas para la obra pública, con el objetivo de “terminar con la corrupción”, y vinculó esa postura con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
También destacó la aprobación de la reforma laboral, que -según sostuvo- favorecerá la formalización del empleo y reducirá la litigiosidad. En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida al Poder Judicial: “Esperemos que algunos jueces laborales entiendan el régimen”.
En materia de seguridad, resaltó el trabajo de la ministra Alejandra Monteoliva y aseguró que la tasa de homicidios bajó a 3,7 cada 100.000 habitantes, frente al 4,4 de 2023. Sobre la economía, señaló que el superávit primario fue de 1,8% del PBI en 2024 y de 1,5% en 2025, aunque admitió que los resultados aún no impactan plenamente en la vida cotidiana. “Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, reconoció, y atribuyó esa demora a “la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.
Pese a ello, sostuvo que la inflación se redujo y que la pobreza descendió al 28,2%, “su nivel más bajo en siete años”, y vinculó esos datos con la estabilización económica y las políticas del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a quien felicitó por “erradicar a los gerentes de la pobreza”.
Adorni en Diputados
Operativo de seguridad, ingresos y video de unidad.- Por la presencia del Presidente y el contexto internacional, el oficialismo desplegó un operativo de seguridad extremo, con la emisión pulseras de ocho colores diferentes para la identificación de accesos y el Congreso amaneció vallado a una cuadra a la redonda. Adorni llegó temprano, a las 8.45, mientras que Milei, su hermana y el gabinete cerca de las 9.50. Todos se reunieron en la oficina de Menem donde posaron para una foto de unidad y grabaron el video que difundieron musicalizado con la canción “Eye of Tiger”, de la película “Rocky”
Milei contra los periodistas en el Congreso.- El presidente Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con periodistas acreditados en el Congreso al retirarse de la Cámara de Diputados tras el informe de Manuel Adorni. Tras responder sobre la exposición del jefe de Gabinete, el mandatario expresó su conformidad con el discurso y luego se enfrentó con la prensa en el pasillo del edificio legislativo. En ese contexto, lanzó duras críticas contra un periodista al que calificó de “corrupto” y, al continuar su salida, volvió a cuestionar al sector periodístico con la frase “chorros y corruptos”.
“Mataron a 150 millones de personas”.- Durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei protagonizó un cruce a los gritos con legisladores de la izquierda, en un clima que se tensó con el avance de la sesión. La discusión se desató luego de la defensa que hizo el funcionario del alineamiento internacional del país, incluyendo la adhesión argentina al “Escudo de las Américas” y el posicionamiento en favor de Israel. En ese contexto, Milei respondió con dureza a las críticas del sector opositor más combativo y lanzó: “Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas”, en referencia a los diputados del bloque de izquierda, que venían cuestionando al oficialismo durante la exposición.
Marcela pagano en Comodoro Py.- La diputada nacional Marcela Pagano explicó por qué decidió ausentarse de la sesión en Diputados en la que Adorni presentó su informe de gestión. A través de su cuenta de X, la legisladora sostuvo que optó por presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para “robustecer” la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario. “Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, por qué yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria”, sentenció Pagano.